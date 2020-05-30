اليوم السابع
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السبت، 30 مايو 2020 07:00 م
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إيطاليا تسجل 111 وفاة بكورونا و416 حالة إصابة جديدة

السبت، 30 مايو 2020 06:40 م
إيطاليا تسجل 111 وفاة بكورونا و416 حالة إصابة جديدة محاولات رصد مصابى فيروس كورونا
رويترز

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قالت هيئة الحماية المدنية فى إيطاليا، إن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بوباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 فى البلاد زاد 111 وفاة اليوم السبت، مقابل 87 حالة وفاة فى اليوم السابق، لكن عدد حالات الإصابة الجديدة انخفض إلى 416 حالة إصابة مقابل 516 حالة سجلت أمس الجمعة.
 
وقالت الهيئة، إن مجموع الوفيات منذ بدء ظهور الفيروس فى البلاد فى 21 من فبراير ،وصل الآن إلى 33340 وفاة، وهو ثالث أعلى معدل وفيات فى العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.
 
وبلغ إجمالى حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 232664 حالة إصابة، وهو سادس أعلى معدل إصابات فى العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا وإسبانيا وبريطانيا والبرازيل.
 

ايطاليا

الصحه الايطاليه

كورونا

فيروس كورونا

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