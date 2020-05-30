إصابة 19 شخصا بالتسمم بسبب وجبة غذائية فاسدة بأسيوط

أصيب 19 شخصا بتسمم غذائى، إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة بقرية درنكة فى أسيوط، تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط العام لتلقى العلاج .

كان اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارًا من اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة أسيوط بتسمم 19 شخص بقرية درنكة إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة، بالانتقال والمعاينة الأولية، تبين وصول 19 شخصا إلى مستشفى أسيوط العام، مصابين بحالة إعياء وقيئ مستمر.

بسؤالهم تبين تناولهم وجبة غذائية فاسدة تم إعدادها بالمنزل وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لإستكمال الإجراءات القانونية.

وفى وقت سابق لقى شخصان مصرعهما ، بينما أصيب شخصين آخران فى مشاجرة وقعت بين عائلتين بقرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط .

كان اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية ، مدير أمن أسيوط ، قد تلقى إخطارا من العميد الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط ، يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط ، ووجود قتلى ومصابين ، وبالإنتقال والإسعاف وقوة من ضباط مباحث القسم تبين صحة البلاغ ، وتبين مصرع "ع.ع " 45 سنة ، و " ع.ح " 55 سنة ، وجميعهم مقيمان بقرية الحواتكة بأسيوط ، وإصابة شخصين آخرين .

تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزى ، بينما تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى ، وتحرر المحضر اللازم ، وجارى العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية .