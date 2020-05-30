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إصابة مدير مستشفى السنبلاوين بفيروس كورونا ونقله لمستشفى العزل بتمى الأمديد

السبت، 30 مايو 2020 10:27 م
إصابة مدير مستشفى السنبلاوين بفيروس كورونا ونقله لمستشفى العزل بتمى الأمديد كورونا - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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أكد مصدر طبى بمديرية الصحة بالدقهلية، إصابة مدير مستشفى السنبلاوين العام بفيروس كورونا المستجد، وقد وصلت نتائج التحاليل منذ قليل، بعد أن تم أخذ مسحة منه بعد ظهور الأعراض عليه، وقد أكدت نتيجة المسحة إيجابية الإصابة.

وقد تقرر نقل الدكتور (ى ش) مدير مستشفى السنبلاوين العام، الى مستشفى العزل بتمى الأمديد لتلقى العلاج ووضعه تحت الملاحظة.

وقد كشف مصدر طبى بأن الأعراض ظهرت على مدير المستشفى منذ أسبوع ماضي، وخرجت النتائج بالسليية على الرغم من ظهور الاعراض عليه، ولكن بعد أن ساءت الحالة، تم عمل مسحة منه وتبين إيجابية الاصابة، وتجرى مديرية الصحة بالدقهلية عمل حصر أكل المخالطين له، وجميع أفراد أسرته لبيان مدى الإصابة لأحد منهم،

وكان تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء وإلتزام المواطنين بكل الإجراءات الوقائية والإحترازية والالتزام بارتداء الكمامات داخل المصالح الحكومية، وبين السائقين والركاب، وذلك ضمن خطة الدولة التى تهدف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد محافظ الدقهلية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميدانى بالتنسيق مع إدارات المرور ومراكز الشرطة وإدارات المواقف لمتابعة التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات، إلى جانب استمرار عمليات التطهير والتعقيم اليومية.

 


الدقهلية

صحة الدقهلية

إصابة مدير مستشفى السنبلاوين

فيروس كورونا

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