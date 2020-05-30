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إصابة أحد البحارة بحاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" وعزل مرافقيه

السبت، 30 مايو 2020 07:55 م
إصابة أحد البحارة بحاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" وعزل مرافقيه حاملة طائرات أمريكية
كتب محمد عبد المجيد

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أسفرت إصابة أحد بحارة حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" بفيروس كورونا عن إنزال طواقم سرب كامل من الطائرات عن متنها، حسبما أوردت البحرية الأمريكية، اليوم السبت، وأوضحت البحرية، فى بيان، أن أكثر من 100 شخص من تشكيلة أحد الأسراب الأربعة من المقاتلات القاذفة من طراز F/A-18F غادروا السفينة، وتم وضع من خالط البحار المصاب فى حجر صحي، أما الباقون فيتعين عليهم الخضوع للفحوصات الإلزامية، وسيستطيعون العودة إلى متن السفينة فى حال سلبية نتائج فحوصهم.
 
و وفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، تمر حاملة الطائرات النووية "جيرالد فورد"، التى خرجت من قاعدتها فى نورفولك (بولاية فيرجينيا)، يوم الخميس، اختبارات قبل انطلاقها فى رحلة بعيدة مخطط لها مسبقا.
 
ويبلغ عدد البحارة الأمريكيين المصابين بمرض فيروس "كوفيد-19"، (الذى يسببه فيروس كورونا)، 2396 حالة، وهو مؤشر قياسى بين صنوف القوات المسلحة الأمريكية. وجرى تسجيل ما لا يقل عن 1155 إصابة بين أفراد طاقم حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" المكون من 4,8 ألف بحار، الأمر الذى أرغم هذه السفينة على دخول طارئ إلى قاعدة فى جزيرة غوام فى الجزء الغربى من المحيط الهادئ، أواخر شهر مارس الماضي. ومكثت السفينة هناك حتى نهاية مايو لتعود من الحجر الصحى إلى مواصلة مهامها، وذلك بعد إجراء تعقيم متنها وغرفها وخضوع بحارتها للحجر الصحي، ويتواجد على متنها حاليا طاقم غير مكتمل مكون من البحارة غير المصابين.
 

كورونا

فيروس كورونا

حامله طائرات امريكيه

جيرالد فورد

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