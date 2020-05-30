اليوم السابع
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إحالة متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج إلى محكمة الجنايات

السبت، 30 مايو 2020 01:05 م
إحالة متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج إلى محكمة الجنايات صورة ارشيفية
سوهاج - عمرو خلف

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أحال المستشار أحمد عبد الباقى التونى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج، المتهمين "م.ح.ي"، عاطل، 35 سنة، و"ر.أ.ع"، لا يعمل، إلى محكمة الجنايات لاتهامهما، بالاتجار فى الحشيش بدائرة مركز طهطا.

 

بدأت أحداث الواقعة بدائرة مركز طهطا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز عن قيام المتهمين بالاتجار فى المخدرات، وترويج بضاعتهما على الزبائن من الشباب والمتعاطين من الشباب وراغبى الشراء بدائرة المركز.

 

وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى الحشيش المخدر وبعرضهما على النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما من قبل محكمة الجنح، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات.

 

وفى وقت سابق احال المستشار أحمد عبد الباقى التونى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج المتهمين "أ.أ" طالب و"أ.أ.ح 40 سنة عامل إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بالشروع فى قتل المجنى عليه "ى.أ" " بأن قاما بطعنه بمطواة بدائرة مركز سوهاج بسبب خلافات بينهما بدائرة المركز.

 

بدأت الواقعة بدائرة مركز سوهاج عندما تلقى رئيس مباحث مركز سوهاج بلاغا بإصابة المجنى عليه بعدة طعنات فى جسده، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمين بسبب خلافات بينهما أدت إلى حدوث مشاجرة بين الطرفين قام على إثرها المتهمان بضرب المجنى عليه بمطواة قرن غزال فى جسده عدة طعنات مما أسفر عن إصابته.

 

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، ووجهت إليهما النيابة تهمة الشروع فى القتل وقررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات.

 


سوهاج

الجنايات

الحشيش

طهطا

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