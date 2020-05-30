كييف (أ ش أ)

قال وزير الصحة الأوكرانى ماكسيم ستيبانوف اليوم السبت، إنه تم تسجيل 393 حالة إصابة جديد بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية في نسختها باللغة الإنجليزية عن الوزير قوله فى مؤتمر صحفى يومى بشأن آخر تطورات الوباء على المستوى المحلي إنه من ضمن المصابين الجدد سبعة أطفال و64 من العاملين في مجال الصحة مشيرًا إلى أنه بهذا يرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 23204 حالات من ضمنهم 4475 من العاملين فى مجال الصحة و1700 طفل.

وأضاف وزير الصحة الأوكراني أن 9311 ممن أصيبوا بالفيروس تماثلوا للشفاء بينما بلغ عدد الوفيات 696.

وكانت أوكرانيا، أعلنت أمس الجمعة، استئناف العمل فى 66 نقطة تفتيش على حدود الدولة مع الاتحاد الأوروبى ومولدوفا بداية من اليوم الجمعة.

وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية- فى بيان لها أوردته وكالة أنباء "أوكرانيا برس"- إنه "اعتبارًا من 29 مايو، تم استئناف عمل 66 نقطة تفتيش على حدود الدولة من الجانب الأوكرانى، وقد أدخل مجلس الوزراء الأوكرانى التغييرات ذات الصلة بتشغيل نقاط التفتيش بالترتيب من 13 مارس 2020".

كما أعلنت دائرة حرس الحدود الأوكرانية استئناف العمل عند نقاط التفتيش على الجانب الأوكرانى مع البلدان المجاورة، وخاصة دول الاتحاد الأوروبى وجمهورية مولدوفا .

وأشارت السلطات الأوكرانية إلى أن قائمة نقاط التفتيش التى تستأنف عملها لا تشمل نقاط التفتيش على حدود الدولة مع بيلاروسيا والاتحاد الروسي.