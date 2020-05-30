أوقاف الدقهلية : لن يسمح بدخول المديرية بدون كمامات ومنع المصافحة

الدقهلية شريف الديب

شدد الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، على جميع العاملين بديوان عام المديرية، والإدارات الفرعية التابعة لها، على الالتزام باتخاذ الإجراءات الإحترازية والشخصية لمواجهة فيروس كورونا وذلك اعتباراً من غدا الأحد 13 مايو .

وطالب زيادة الجميع بإرتداء الكمامات داخل الديوان العام والإدارات الفرعية ولن يسمح للموظف الدخول إلا بها، و عدم المصافحة والمعانقة، و ترك مسافات كافية بين الاشخاص أثناء التعامل داخل ديوان عام المديرية والإدارات التابعة لها لا تقل عن متر.

كما انه لن يسمح لأى فرد من المواطنين بالتواجد بديوان المديرية والإدارات الفرعية بدون إرتداء الكمامة وذلك حفاظاً على سلامة الجميع نسأل الله عزوجل ان يرفع عنا هذا الوباء والبلاء.

جاء ذلك بناء على قرارات رئيس مجلس الوزراء، و توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في مواجهة فيروس كورونا المستجدة، واتباع الإجراءات الصحية الامنة، وتطبيق معاير المحافظة على سلامة الجميع داخل دائرة العمل.

وفى وقت سابق عقد الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الاوقاف بالدقهلية، اجتماعا مع مديرى الإدارات الفرعية، وتم مناقشة التوصيات التى صدرت من قبل وما تم فيها، من حيث غلق دورات المياة التى تقوم بالصرف فى النيل، وفحص جميع مكتبات المساجد والزوايا والرد على المديرية، ومكبرات الصوت الخارجية، وضرورة تنشيط الأمسيات والقوافل والدروس.

كما شدد طه، على الالتزام بمواضيع الوزارة وتوثيق النشاط إعلاميا وإفادة المديرية، وسرعة إعداد ملفات المعاشات لجميع العاملين بالإدارات وتدوينها على جهاز الكمبيوتر .

ووجه وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، بمتابعة المدارس العلمية بالإدارات المنعقد بها النشاط (شرق - غرب - طلخا - أجا - تمى الأمديد- بلقاس)، ومتابعة نشاط تلك المدارس وتهيئة الظروف لإنجاحها من قبل الإدارة، سواء من مفتش المنطقة أو مدير الإدارة بنفسه ورفع تقرير عنها للمديرية أسبوعيا.