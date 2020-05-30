ألمانيا بصدد إقرار حزمة جديدة لتحفيز الاقتصاد

كتب محمد عبد المجيد

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنه سيتم الأسبوع المقبل إقرار حزمة جديدة من إجراءات دعم الاقتصاد تهدف إلى التغلب على آثار أزمة فيروس كورونا، وقال المكتب الصحفى لمجلس الوزراء الألمانى فى بيان له اليوم السبت، إن "المستشارة أفادت بحزمة تحفيز اقتصادى لمساعدة الاقتصاد على التعافى والتطور"، مضيفا أنه "من المخطط تبنى القرار الأسبوع المقبل".

و وفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، حسب البيان، فإنه "من خلال برنامج الحوافز الاقتصادية، يجب التوصل إلى تحفيز الابتكار والإدارة المستدامة فى آن واحد، من أجل اكتساب القوة فى المجالات المستقبلية".

وذكرت ميركل، بأن "الحكومة الفدرالية استجابت فى وقت مبكر جدا للانكماش الاقتصادى الشديد الذى أصاب البلاد بسبب الوباء، وذلك من خلال إطلاق برامج مساعدات واسعة النطاق".

فيما يتعلق بالرئاسة الألمانية المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي، أشارت ميركل إلى أن تعزيز السوق الداخلية للتكتل، ومساعدة الدول الأعضاء الأكثر تأثرا بفيروس كورونا، سيشكلان الأولوية بالنسبة لبرلين.

ونقل البيان عن المستشارة الألمانية قولها إن شعار الرئاسة الألمانية سيكون "لنجعل معا أوروبا قوية مرة أخرى".