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استشهاد زميلى وأصبت..

أقوال الشاهد 89 حول إطلاق النار على نقطة النزهة بقضية "أنصار بيت المقدس"

السبت، 30 مايو 2020 10:00 م
أقوال الشاهد 89 حول إطلاق النار على نقطة النزهة بقضية "أنصار بيت المقدس" المستشار حسن فريد
كتب إيهاب المهندس

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سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بـ"أنصار بيت المقدس"، بعد إيداع حيثيات حكمها القاضى بالإعدام شنقا للإرهابي هشام عشماوى و36 آخرين، وأحكام ما بين المؤبد والمشدد لـ 157 متهما بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وتناولت حيثيات القضية العديد من العمليات الإرهابية الخسيسة التى نفذها تنظيم بيت المقدس ضد المدنيين ورجال الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة، وتحدث الشاهد رقم 89 ويعمل أمين شرطة عن واقعة إطلاق النار عليه وعلى وحدة نقطة النزهة الجديدة فى 30 أغسطس من عام 2013، وأدلى بالعديد من المعلومات منها:

1ـ أثناء خدمته بالنقطة أبصر سيارة توقفت بمحيط النقطة وأطلق مستقلوها أعيرة صوب النقطة.

2ـ استشهد زميله مصطفى ربيع جراء الأحداث.

3ـ أكد الشاهد إصابته وفقده للوعى واستولوا على مسدس وذخائر وجهاز لاسلكي.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.


بيت المقدس

هشام عشماوى

توفيق فريج

الشهيد محمد مبروك

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