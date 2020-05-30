أسماء 107 مدراس مرشحة لعزل مرضى كورونا بالشرقية.. تعرف عليها

الشرقية - إيمان مهنى

انتهت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، من كشوف ترشيحات 107 مدراس للعزل الطبى لمرضى كورونا للحالات البسيطة والمتوسطة، كبديل للعزل المنزلى.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المقار المقترحة فحصت، وتم التأكد من مطابقتها للمواصفات بحيث تكون جيدة التهوية والبنية التحتية سليمة، سيتم وضعها فى قائمة وفور الحاجة إليها فى سيتم تجهيزها بالتجهيزات الطبية، والأسرة والمراوح والمطهرات وغيرها من مستلزمات .

وقال المحافظ نحن نعيش وضعا استثنائيا يتطلب منا جميعا التكاتف والإتحاد والتنسيق بين جهات العمل المختلفة لحسن إدارة الأزمة التى تعانى منها البلاد والتغلب على الفيروس.

كانت خصصت وزارة الصحة، 25 مستشفى عاما ومركزيا بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعلية لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق الدائم والمستمر مع قوات الأمن ومديرى مستشفيات العزل الصحى لتشديد الرقابة على بوابات الدخول من وإلى المستشفيات، وعدم السماح بخروج حالات الوفاة بفيروس كورونا إلا بعد التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، مؤكداً على ضرورة التواصل مع مديريه التضامن الاجتماعى والجمعيات الشرعية التابعة لها لدعم مستشفيات العزل بسيارات نقل وفرق من المتطوعين للتعامل مع حالات الوفاة وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة وفرق الطب الوقائي.