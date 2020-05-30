اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مايو 2020 12:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أسماء 107 مدراس مرشحة لعزل مرضى كورونا بالشرقية.. تعرف عليها

السبت، 30 مايو 2020 11:09 م
أسماء 107 مدراس مرشحة لعزل مرضى كورونا بالشرقية.. تعرف عليها مدراس مرشحة لعزل مرضى كورونا بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، من كشوف ترشيحات 107 مدراس للعزل الطبى لمرضى كورونا للحالات البسيطة والمتوسطة، كبديل للعزل المنزلى.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المقار المقترحة فحصت، وتم التأكد من مطابقتها للمواصفات بحيث تكون جيدة التهوية والبنية التحتية سليمة، سيتم وضعها فى قائمة وفور الحاجة إليها فى سيتم تجهيزها بالتجهيزات الطبية، والأسرة والمراوح والمطهرات وغيرها من مستلزمات .

 وقال المحافظ نحن نعيش وضعا استثنائيا يتطلب منا جميعا التكاتف والإتحاد والتنسيق بين جهات العمل المختلفة لحسن إدارة الأزمة التى تعانى منها البلاد والتغلب على الفيروس.

كانت خصصت وزارة الصحة، 25 مستشفى عاما ومركزيا بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعلية لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق الدائم والمستمر مع قوات الأمن ومديرى مستشفيات العزل الصحى لتشديد الرقابة على بوابات الدخول من وإلى المستشفيات، وعدم السماح بخروج حالات الوفاة بفيروس كورونا إلا بعد التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، مؤكداً على ضرورة التواصل مع مديريه التضامن الاجتماعى والجمعيات الشرعية التابعة لها لدعم مستشفيات العزل بسيارات نقل وفرق من المتطوعين للتعامل مع حالات الوفاة وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة وفرق الطب الوقائي.

مدراس مرشحة لعزل مرضى كورونا بالشرقية (1)
 
مدراس مرشحة لعزل مرضى كورونا بالشرقية (2)
 
مدراس مرشحة لعزل مرضى كورونا بالشرقية (3)
 
مدراس مرشحة لعزل مرضى كورونا بالشرقية (4)
 
مدراس مرشحة لعزل مرضى كورونا بالشرقية (5)
 
مدراس مرشحة لعزل مرضى كورونا بالشرقية (6)
 
مدراس مرشحة لعزل مرضى كورونا بالشرقية (7)
 
مدراس مرشحة لعزل مرضى كورونا بالشرقية (8)
 
مدراس مرشحة لعزل مرضى كورونا بالشرقية (9)
 
مدراس مرشحة لعزل مرضى كورونا بالشرقية (10)
 
مدراس مرشحة لعزل مرضى كورونا بالشرقية (11)
 
مدراس مرشحة لعزل مرضى كورونا بالشرقية (12)
 
مدراس مرشحة لعزل مرضى كورونا بالشرقية (13)

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار كورونا بالشرقية

مستشفى العزل بشيبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الشرقية: منع خروج حالات الوفاة بكورونا إلا بعد التأكد من إجراءات الوقاية

السبت، 30 مايو 2020 04:55 م

حملات على مواقف السيارات للتأكد من ارتداء السائقين والركاب الكمامة.. تطبيق غرامة على 121 سائقًا بالشرقية لعدم الالتزام.. ومحافظ المنيا يهدد بسحب تراخيص السرفيس.. والتزام يسود الإسماعيلية والأقصر والغربية.. صور

السبت، 30 مايو 2020 04:26 م

5 توجيهات من محافظ الشرقية لرؤساء المدن لمواجهة كورونا.. تعرف عليها

السبت، 30 مايو 2020 04:10 م

محافظ الشرقية: مهلة أسبوعين لإنتهاء 567 طلب تقنين وضع لأراضى أملاك الدولة

السبت، 30 مايو 2020 02:59 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة تنشر فيديو للأطباء من الرعاية المركزة بمستشفيات العزل

الصحة تنشر فيديو للأطباء من الرعاية المركزة بمستشفيات العزل

النائب محمد الفيومى يعلن إصابة 8 من أفراد أسرته بفيروس كورونا

النائب محمد الفيومى يعلن إصابة 8 من أفراد أسرته بفيروس كورونا

أخبار 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1367 حالة إيجابية جديدة لكورونا.. و34 وفاة

أخبار 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1367 حالة إيجابية جديدة لكورونا.. و34 وفاة

الداخلية تفكك البؤر الإجرامية.. المجموعات القتالية تقتحم أوكار الجريمة وتحرز 4 آلاف قطعة سلاح منها جرينوف و 63 كيلو هيروين.. و سقوط 8 هاربين من الإعدام .. وضبط قضايا تربح واستغلال نفوذ بقيمة 8.8 مليار جنيه

الداخلية تفكك البؤر الإجرامية.. المجموعات القتالية تقتحم أوكار الجريمة وتحرز 4 آلاف قطعة سلاح منها جرينوف و 63 كيلو هيروين.. و سقوط 8 هاربين من الإعدام .. وضبط قضايا تربح واستغلال نفوذ بقيمة 8.8 مليار جنيه

ترامب: أعمال العنف فى البلاد يقوم بها "لصوص فوضويون"

ترامب: أعمال العنف فى البلاد يقوم بها "لصوص فوضويون"

الصحة الروسية تصادق على أول دواء ضد فيروس كورونا فى البلاد

الصحة الروسية تصادق على أول دواء ضد فيروس كورونا فى البلاد

النيابة تؤكد تعد المتهمين جنسيا على منة فتاة التيك توك وعرض أهاليهم أموالا لاسترضائها

النيابة تؤكد تعد المتهمين جنسيا على منة فتاة التيك توك وعرض أهاليهم أموالا لاسترضائها

وزير الاتصالات: الصحة حلت مشكلة الخط الساخن بتطبيق لمتابعة المرضى

وزير الاتصالات: الصحة حلت مشكلة الخط الساخن بتطبيق لمتابعة المرضى

حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ2 مليون و700 ألف حالة

حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ2 مليون و700 ألف حالة

وفيات كورونا فى الولايات المتحدة تتجاوز 105 آلاف حالة والإصابات تتخطى 1.8 مليون

وفيات كورونا فى الولايات المتحدة تتجاوز 105 آلاف حالة والإصابات تتخطى 1.8 مليون

كرم جبر: اتفاق مع المركز الطبى للسكة الحديد لعلاج صحفيى المؤسسات القومية من كورونا

كرم جبر: اتفاق مع المركز الطبى للسكة الحديد لعلاج صحفيى المؤسسات القومية من كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 30-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 30-5-2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة