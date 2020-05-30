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أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1289 إصابة جديدة بكورونا و34 وفاة وتعافى 152

السبت، 30 مايو 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1289 إصابة جديدة بكورونا و34 وفاة وتعافى 152 وزارة الصحة
إعداد – أسامة عبد الحميد

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..

 

الصحة: تسجيل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا و34 وفاة وتعافى 152 مصابًا
 

الصحة تحذر من بروتوكولات علاج فيروس كورونا متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى

 

تعرف على الجدول الزمنى لتشغيل المفاعلات النووية الـ4 لتوليد الكهرباء بالضبعة

 

التموين: استمرار صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات اليوم

 

وزارة النقل تعلن جداول التشغيل الجديدة للمترو مع عودة حركته من الغد

 

وزير النقل يطالب السكة الحديد بالتنسيق مع الشرطة لتنفيذ قرار ارتداء الكمامات

 

الزراعة: لن نسمح بتواجد العاملين بجميع القطاعات بدون ارتداء كمامة

 

غدا شبورة وطقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 29 درجة

 

الرى: لن يتم التعامل مع أى مواطن لا يرتدى الكمامة

 

محافظ الجيزة: زيارات منزلية للحالات المصابة بكورونا للكشف وتوزيع العلاج

 

المتحدث باسم الكاتدرائية: لم نحدد موعدا لإعادة فتح الكنائس حتى الآن

 

أول صلاة جمعة من مسجد السيدة نفيسة منذ إغلاق المساجد.. بحضور 20 مصليا

 

 


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