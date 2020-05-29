وكيل تموين الأقصر يعلن صرف 97.6% من مقررات شهر مايو الجارى

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه إستمرت حالة الإستقرار التموينى على مستوى محافظة الأقصر، وتم صرف نسبة 97.6% من المقررات التموينية لشهر مايو للمواطنين بمبلغ 41.8 مليون جنيه، كما تم صرف سلع حرة من المنافذ التموينية حتى تاريخ اليوم بقيمة مبلغ 1.313 مليون جنيه، فارق نقاط الخبز نتيجة توفير المواطنين من الخبز البلدي المقرر لهم عن شهر أبريل 2020، وذلك دون أزمات ووسط توفر جميع السلع التموينية.

وأكد وكيل تموين الأقصر، لـ"اليوم السابع"، على أنه بناءاً على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تم القيام بجولات على المخابز والمحلات والأسواق وتبين أنه يوجد توافر لكافة السلع التموينية والغذائية ومخزون من السلع الأساسية إستعداداً لصرف مقررات شهر يونيو المقبل، مع إنتظام عمل المخابز والمطاحن والتوريد وإستقرار حالة الأسواق.

وكان قد صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة الحملات بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك للمرور علي المخابز البلدية والأسواق والمحلات وبرفقته إدارة التجارة الداخلية، وإدارة الرقابة التموينية والإدارات التابعة للمديرية.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه أسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير (77) محضرا ومخالفة تموينية عن أيام العيد الثلاثة الماضية، وذلك على مستوى المحافظة وبيانها كالتالي:- (1 محضر ضبط طن دقيق قبل بيعه فى السوق السوداء و15 مخالفة عدم إعلان عن الأسعار، و2 مخالفة توقف مخبز، و6 محاضر إدارة منشأة بدون ترخيص، و5 محاضر غلق مخبز، و8 عدم وجود شهادة صحية، و2 مخالفة مواعيد مخابز، و1 اختراق نظام، و2 محضر نقص وزن، و13 مخالفة عدم نظافة مخبز بلدي، و19 محضر خبز غير مطابق المواصفات ونقص وزن، و4 عدم وجود سجلات، وتم تحرير محاضر بالمخالفات وتم عرضها على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.