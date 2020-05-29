وكيل بيطرى الغربية: تحصين 109 ألف و260 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

وأضاف وكيل الوزارة في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن إجمالي عدد المنشآت التي تم تطهيرها وتعقيمها منذ بداية الجائحة حتى أمس بلغ عدد 9634 منشأة تتضمن "المساجد ، الكنائس ، المنشآت الحكومية ، الوحدات المحلية ، الوحدات الصحية ، منشآت تابعة لمديرية أمن الغربية "

وأشار إلى أن حملات التطهير مستمرة بناء على توجيهات محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، موضحا أنه يتم تطهير وتعيين جميع المجازر والوحدات البيطرية بصورة يوميا.

وكان الدكتور حاتم أنور وكيل وزارة الطب البيطري في محافظة الغربية، قال إنه في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، قام أطباء ومعاونى الطب البيطري بالغربية باستمرار تطهير وتعقيم جميع المنشآت العامة والخاصة .