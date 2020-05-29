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وكيل بيطرى الغربية: تحصين 109 ألف و260 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

الجمعة، 29 مايو 2020 03:00 ص
وكيل بيطرى الغربية: تحصين 109 ألف و260 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية الدكتور حاتم أنور وكيل الطب البيطرى بالغربية
الغربية محمد طارق

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قال الدكتور حاتم أنور وكيل  الطب البيطري بمحافظة الغربية، إن المديرية وإدارتها المختلفة انتهت من تحصين عدد 109 الف 260 رأس ماشية ضمن حملة التحصينات ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ، وذلك من أصل عدد 266 الف 554 رأس ماشية بالمحافظة، وأضاف وكيل الوزارة في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن محافظة الغربية هي الأولى على محافظات الجمهورية من ناحية تحصين هذا العدد من الحيوانات، موضحا أن كافة التحصينات متوفرة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، ومتواجدة بجميع الإدارات الثمانية بالمحافظة.

 
وكان الدكتور حاتم أنور وكيل وزارة الطب البيطري في محافظة الغربية، قال إنه في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، قام أطباء ومعاونى الطب البيطري بالغربية باستمرار تطهير وتعقيم جميع المنشآت العامة والخاصة .
 
وأضاف وكيل الوزارة في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن إجمالي عدد المنشآت التي تم تطهيرها وتعقيمها منذ بداية الجائحة حتى أمس بلغ عدد 9634 منشأة تتضمن "المساجد ، الكنائس ، المنشآت الحكومية ، الوحدات المحلية ، الوحدات الصحية ، منشآت تابعة لمديرية أمن الغربية " 
 
وأشار إلى أن حملات التطهير مستمرة بناء على توجيهات محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، موضحا أنه يتم تطهير وتعيين جميع المجازر والوحدات البيطرية بصورة يوميا.
 
 
 

 


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