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وزير النقل يطالب السكة الحديد بالتنسيق مع الشرطة لتنفيذ قرار ارتداء الكمامات

الجمعة، 29 مايو 2020 10:45 ص
وزير النقل يطالب السكة الحديد بالتنسيق مع الشرطة لتنفيذ قرار ارتداء الكمامات السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

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طالب وزير النقل المهندس كامل الوزير من قيادات السكة الحديد التنسيق المستمر مع شرطة النقل والمواصلات لمتابعة تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن ارتداء الركاب للكمامات خلال استخدام مرفق السكك الحديدية مع عودة الحركة غدا السبت، وذلك حفاظا على صحة وسلامة الركاب والمجتمع .
 
ووجه الوزير قيادات السكة الحديد بتنفيذ علامات التباعد عند شبابيك التذاكر على كافة المحطات الرئيسية والمحطات الاكثر ازدحاماً حفاظا على صحة وسلامة الركاب وكذلك نشر رسائل توعية للمواطنين عن الفيروس وعن ضرورة الالتزام بارتداء الركاب للكمامات في وسائل النقل الجماعي ومنها السكة الحديد ونشر ملصقات للتوعية بذات الشأن في كافة المحطات واتخاذ كافة الاجراءات والتدابير التي تكفل تسهيل سفر الركاب.
 
 كما كلف الوزير قيادات السكة الحديد بإعداد جداول تشغيل للقطارات تتناسب مع حجم الطلب المتزايد علي قطارات السكك الحديدية ، وبما يتناسب  مع قرار توقيت الحظر الصادر من مجلس الوزراء من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا وذلك بالتزامن مع عودة تشغيل القطارات بدءا من غدا السبت. 
 
وأضاف الوزير أنه قد تقرر أن تقوم هيئة  السكك الحديدية  بتشغيل 664 قطار  يوميا علي الوجهين القبلي والبحري وتعديل مواعيد عدد 10 قطارات علي الوجه البحري ابتداءً من السبت الموافق 30 مايو علي أن يبدأ تشغيل القطارات من الساعة السادسة ونصف صباحًا وحتي الساعة السابعة ونصف مساءً عملًا بقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة.
 
 

السكة الحديد

حركة القطارات

القطارات

مواعيد القطارات

اخبار مصر

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