اليوم السابع
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وزير الإسكان: جارٍ صب أساسات أول كلية بجامعة مدينة المنصورة الجديدة

الجمعة، 29 مايو 2020 11:19 ص
وزير الإسكان: جارٍ صب أساسات أول كلية بجامعة مدينة المنصورة الجديدة عاصم الجزار وزير الإسكان
كتب أحمد حسن

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أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ أعمال صب الأساسات  لكلية المعاملات القانونية الدولية، والجارى تنفيذها علي مساحة 5700 متر مسطح بجامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، بمدينة المنصورة الجديدة.
 
وأضاف "الجزار"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه وجه مسئولى جهاز مدينة دمياط الجديدة والمنوط به الإشراف على مدينة المنصورة الجديدة بالمتابعة الدورية للمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، ولا سيما مشروعات الإسكان والمرافق لتسليم الوحدات للفائزين بها في المواعيد المقررة، مشيراً إلى أن مشروع جامعة المنصورة للعلوم والتكنولوجيا على رأس المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة. 
 
من جانبه أوضح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم الانتهاء من أعمال تحسين وتدعيم التربة لكلية المعاملات القانونية الدولية بنسبة 70%، وهى طريقة جديدة وحديثة لأنواع الأساسات بدلاً من الطرق العادية لعمل الخوازيق، وهى موفرة من الناحية الإقتصادية، ومعتمدة من الإدارة المركزية لدراسة المشروعات بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء. 
 
وشدد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، على الشركة المنفذة للمشروع، ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى المقدم منها والمعتمد، وسرعة إنجاز الأعمال بكفاءة وجودة عالية في أعمال التشطيبات وفي التوقيتات المحددة لها مع إتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد Covid_19 ، للحفاظ علي صحة وسلامة العاملين بالموقع من المهندسين والمشرفين والعمال. 
 
وأشار "رجب"، إلى أن جامعة المنصورة الدولية مقامة على مساحة حوالي 127 فداناً، جنوب المرحلة الثانية وعلى بعد 240 متراً من المرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، وتضم الجامعة كليات (المعاملات القانونية الدولية، الهندسة، إدارة الأعمال، الإقتصاد، العلوم الطبية، الصيدلة، الأسنان )، بجانب مبان تشمل (مبني الإدارة ، مكتبة مركزية والخدمات الطلابية، مستشفى جامعيا، صالات رياضية، معارض خارجية مفتوحة). 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه المنصورة الجديده

فيروس كورونا

عاصم الجزار

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