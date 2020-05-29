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هيئة الدواء تصدر بيانا حول عقار الميتفورمين: استمرار التحليل للتحقق من الشوائب

الجمعة، 29 مايو 2020 11:29 م
هيئة الدواء تصدر بيانا حول عقار الميتفورمين: استمرار التحليل للتحقق من الشوائب مرض السكرى
كتب وليد عبد السلام

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قالت هيئة الدواء المصرية إنه فى إطارالمتابعة المستمرة لهيئة الدواء المصرية لكافة البيانات الصادرة عن كافة جهات الدواء العالمية والهيئات الصحية والدوائر العلمية وبعد صدور تقرير من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أمس الخميس الموافق 28 مايو 2020 عن دواء ميتفورمين قامت الهيئة بتوضيح الدواء جودة وأمان المستحضرات المتداولة بالسوق المحلى وعلى وجه الخصوص عقار الميتفورمين وهو أحد أدوية علاج مرض السكرى.

وتابعت الهيئة ، صدرت تقارير من جهات علمية فى ديسمبر 2019 عن احتماليات وجود الشائبة بمادة الميتفورمين فى حدود تتعدى الحدود القصوى المسموح بها لدى بعض الشركات المنتجة للدواء فى بعض الدول، لذا قامت المعامل التابعة لهيئة الدواء المصرية من ديسمبر الماضى باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بتحليل مادة الميتفورمين فى كل من المواد الخام الواردة إلى المصانع المحلية قبل التصنيع وكذلك المنتج التام من المستحضرات النهائية الصنع وتبين على مدار الفترات السابقة إما خلو المادة الفعالة الميتفورمين من الشائبة المذكورة أو مطابقتها للمواصفات القياسية.

جدير بالذكر أن هيئة الدواء المصرية ومنذ إخضاع الميتفورمين كمادة خام وكمنتج تام الصنع وكل المستحضرات المسجلة حديثا المحتوية على ميتفورين للتحليل عن NDMA لضمان عدم وجود تلك الشائبة فى متابعة مستمرة مع كافة الدوائر العلمية والجهات والهيئات الصحية الدولية لمستجدات مادة الميتفورمين وقيام هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بالإعلان أمس عن تعدى الشائبة NDMA  فى مادة الميتفورمين لدى أحد الشركات فقط وفى الشكل الصيدلى للاقراص ممتدة المفعول وليس كل المستحضرات المحتوية على ميتفورمين فى حين أبدت جهات اخرى منها المملكة المتحدة وأسبانيا وألمانيا والبرتغال استمرار التحليل للتحقق من نسبة الشائبة وهو نفس الإجراء الاحترازى المتخذ لدى هيئة الدواء المصرية.

وتؤكد الهيئة على اتخاذها كافة الوسائل لتوفير دواء آمن وفعال للمواطنين وحرصها على اتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن أمان وفاعلية الدواء المتداول بالأسواق وأنها مستمرة بإجراء التحليلات اللازمة لكافة المستحضرات الدوائية التي تحتوي على نفس المادة وتهيب بالإبلاغ عن أية اثار عكسية لأى من المستحضرات الصيدلية على الموقع الالكترونى www.eda.mohealth.gov.eg
 


هيئة الدواء

السكرى

الميتوفورمبن

الصحة

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