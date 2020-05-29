هدد بإطلاق النار على متظاهرى مينابوليس.. تويتر يحذر ترامب بإشارة تمجيد للعنف

كتب محمد تهامى زكى

فى تحذير غير مسبوق بالمرة، قام موقع تويتر بوضع شارة تمجيد للعنف على تغريدة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، طالب فيها بإطلاق النار على المتظاهرين المحتجين على مقتل مواطن جورج فلويد، من أصحاب البشرة السمراء على يد 4 أفراد من قوات الشرطة فى مدينة مينابوليس بولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى ذلك أنه من المصلحة العامة أن تظل التغريدة غير متاحة وغير قابلة للوصول إليها.



ترامب

وكشف ترامب فى تغريداته، إنه تحدث مع حاكم ولاية مينيسوتا وأكد له أن الجيش سيدعمه فى إحكام السيطرة على الاحتجاجات المشتعلة، قائلا: "لا أستطيع الوقوف ومشاهدة هذا يحدث لمدينة أمريكية عظيمة مثل مينيابوليس، هناك افتقار التام للقيادة، إما أن يقوم عمدة اليسار الراديكالى جاكوب فراى، الضعيف جدًا، بإخضاع المدينة للسيطرة، أو سأرسل الحرس الوطنى وأقوم بالمهمة بشكل صحيح".

وأضاف ترامب: "هؤلاء السفاحون ينسون ذكرى جورج فلويد، لن أدع ذلك يحدث، تحدثت للتو إلى الحاكم تيم فالز وأخبرته أن الجيش معه طوال الطريق وسنفترض السيطرة، لكن عندما يبدأ النهب سيبدأ إطلاق النار".





ورد تويتر، على تغريدات ترامب بوضع شارة منع تمجيد العنف، بالنص التالى: "انتهكت هذه التغريدة قوانين تويتر التى تمنع تمجيد العنف، ومع ذلك، فقد قرر تويتر أنه ربما يكون من المصلحة العامة أن تظل التغريدة قابلة للوصول إليها".

ويأتى التحذير بعد يوما من إصدار ترامب أمراً تنفيذياً يسعى إلى تجريد كبرى وسائل التواصل الاجتماعى مثل تويتر من الحصانة القانونية التى تتمتع بها فيما يتعلق بالمحتوى والنشر.