نقيب أطباء كفر الشيخ يناشد المواطنين الالتزام بارتداء الكمامات

وأضاف أبو سمره فى بيان له ، يجب على كل المواطنين، ابتداء من الغد ،الالتزام بارتداء الكمامة عند ذهابك إلى أي منشأة طبية عامة أو خاصة أو معامل التحاليل أو مراكز الأشعة ، والعيادات الخاصة، مطالباً عدم اصطحاب المتوجه للمنشأة الطبية لآخرين، لتوفير الهدوء للأطباء الذين دائما في خدمتك في أي مكان.

يذكر أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، أصدر قراراً حمل رقم 449 لسنة 2020م، بإلزام جميع العاملين والمترددين علي المنشآت الحكومية و الخاصة، أو البنوك، أو الأسواق، أو المحلات، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، وذلك في إطار حرص الحكومة علي تجنب إصابة المواطنين بفيروس كورونا المستجد، وسعياً لتحجيم انتشاره وتقليل تداعياته السلبية، كذا يعاقب كل من يخالف القرار بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه.