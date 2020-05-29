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نقيب أطباء كفر الشيخ يناشد المواطنين الالتزام بارتداء الكمامات

الجمعة، 29 مايو 2020 03:21 م
نقيب أطباء كفر الشيخ يناشد المواطنين الالتزام بارتداء الكمامات الدكتور عمرو أبو سمرة نقيب الأطباء بكفر الشيخ
كفر الشيخ –محمد سليمان

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قال الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب الأطباء بكفر الشيخ، إنه يطالب أهالي المحافظة بالالتزام بارتداء الكمامات الواقية، بدءا من الغد السبت ، في إطار الإجراءات الوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد ، وحتى لا يقع المواطن تحت طائلة القانون ويتم تغريمه .

وأضاف أبو سمره فى بيان له ، يجب على كل  المواطنين، ابتداء من الغد ،الالتزام بارتداء الكمامة عند ذهابك إلى أي  منشأة طبية عامة أو خاصة أو معامل التحاليل أو مراكز الأشعة ، والعيادات الخاصة، مطالباً عدم اصطحاب المتوجه  للمنشأة الطبية لآخرين، لتوفير الهدوء للأطباء الذين دائما في خدمتك في أي مكان.

يذكر أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، أصدر قراراً حمل رقم  449  لسنة 2020م، بإلزام جميع العاملين والمترددين علي المنشآت الحكومية و الخاصة، أو البنوك، أو الأسواق، أو المحلات، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، وذلك في إطار حرص الحكومة علي تجنب إصابة المواطنين بفيروس كورونا المستجد، وسعياً لتحجيم انتشاره وتقليل تداعياته السلبية، كذا يعاقب كل من يخالف القرار بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه.

 

 

 
 
 
 

 


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