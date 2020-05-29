اليوم السابع
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نصف مليون طن تراجعا فى إنتاج النصر للملاحات بسبب توقف ملاحة سبيكة

الجمعة، 29 مايو 2020 05:00 ص
نصف مليون طن تراجعا فى إنتاج النصر للملاحات بسبب توقف ملاحة سبيكة استخراج الملح
كتب عبد الحليم سالم

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تشهد صناعة الملح في مصر، العديد من التحديات المتعلقة بالمشكلات، التى تواجه بعض الشركات، سواء توقفها عن العمل، أو نتيجة الخلافات بين شركات استخراج الملح وجهات الولاية، مما أثر على حجم استخراج الملح، وبالتالى تراجعت صادرات الملح للخارج، وكنتيجة مباشرة لتلك المشكلات تراجع استخراج الملح فى شركة النصر للملاحات من نحو  650 ألف طن سنويا العام المالى 2016-2017، إلى نحو 104 آلاف طن فقط العام المالى الماضى 2018-2019، بتراجع زاد علي نصف مليون طن، حيث بلغ التراجع 546 ألف طن نتيجة توقف العمل فى ملاحة سبيكة بشمال سيناء.
 
وأشارت البيانات الرسمية لشركة النصر للملاحات، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن توقف ملاحة سبيكة أثر على تراجع إنتاج وإيرادات الشركة بنحو 85% حيث تعمل الشركة حاليا فى ملاحة برج العرب فقط والتى تعانى من مشكلات فنية .
 
وبحسب البيانات فإن كمية الإنتاج بلغت عام 2016-2017 ، نحو 544 ألف طن بقيمة 124.1 مليون جنيه، مقارنة بكمية إنتاج بلغت 210 آلاف طن، بقيمة سوقية 88.8 مليون جنيه، فيما تستهدف الشركة خلال العام المالى المقبل، استخراج نحو 200 الف طن ، بحيث يتم إنتاج 179 الف طن بقيمة 84.1 مليون جنيه.
 
يشار أن الحكومة قررت لأول مرة فى مصر إنشاء الشركة الوطنية لإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، بمختلف المحافظات فى ضوء السعى لزيادة مواردها وتعظيم عوائدها، وستقوم بإدارة الملاحات والمحاجر بمعرفتها خاصة ما يتعلق بمنح التراخيص وتجديدها.

الملاحات

النصر للملاحات

القابضة الكيماوية

قطاع الاعمال العام

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