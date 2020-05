نجل ترامب عن قتل الأمريكى الأسود: مثيرا للاشمئزاز ولا يوجد عذر لأعمال الشغب

علق دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عبى أحداث الشغب التي شهدتها مدينة مينابوليس الأمريكية بعدما تصاعدت حدة الاحتجاجات والتظاهرات بعد انتشار لقطات فيديو لشرطى يضغط على رقبة أمريكى يدعى جورج فلويد من ذوى البشرة السمراء والذى توسل إليه حتى فارق الحياة.

What happened to George Floyd was disgusting. He should be alive today & I'm praying for his family



People are right to be angry, but there's never an excuse for the type of violent riots unfolding now



No American should ever have to watch their own community burn to the ground https://t.co/b7Q0kljGW4