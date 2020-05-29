نجل ترامب عن قتل الأمريكى الأسود: مثيرا للاشمئزاز ولا يوجد عذر لأعمال الشغب

كتب هيثم سلامة

علق دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عبى أحداث الشغب التي شهدتها مدينة مينابوليس الأمريكية بعدما تصاعدت حدة الاحتجاجات والتظاهرات بعد انتشار لقطات فيديو لشرطى يضغط على رقبة أمريكى يدعى جورج فلويد من ذوى البشرة السمراء والذى توسل إليه حتى فارق الحياة.

What happened to George Floyd was disgusting. He should be alive today & I'm praying for his family



People are right to be angry, but there's never an excuse for the type of violent riots unfolding now



No American should ever have to watch their own community burn to the ground https://t.co/b7Q0kljGW4 — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) May 29, 2020

وقال دونالد ترامب جونيور، عبر حسابه بموقع تويتر:"ما حدث لجورج فلويد كان مثيرًا للاشمئزاز. يجب أن يكون على قيد الحياة اليوم وأنا أصلي من أجل عائلته.. الناس محقون في أن يكونوا غاضبين ، لكن لا يوجد عذر أبدًا لنوع أعمال الشغب العنيفة التي تتكشف الآن.. لا يجب أن يضطر أي أمريكي إلى مشاهدة مجتمعه يحترق على الأرض".



دونالد ترامب جونيور

من جانب آخر، كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أكد أنه بناءً على طلبه، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالى، فتح تحقيقا فى مقتل جورج فلويد، صاحب البشرة السمراء، الذى لقى مصرعه الثلاثاء الماضى، بعد أن ركع الضباط على رقبته أثناء الاعتقال، فى مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية.

وكتب ترامب، عبر حسابه على تويتر: "بناء على طلبى، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالى ووزارة العدل يجرون بالفعل تحقيقا جيدا فى الوفاة الحزينة والمأساوية فى مينيسوتا لجورج فلويد"، مضيفا: "لقد طلبت الإسراع فى هذا التحقيق وأقدر كل العمل الذى تقوم به سلطات إنفاذ القانون المحلية. قلبى مع عائلة جورج وأصدقائه، سيتم تحقيق العدالة".

وشارك المئات أمس الأربعاء، فى مينيابوليس، فى احتجاجات ضد عنف الشرطة الأمريكية ضد رجل أسود قام شرطى بقتله خنقا أثناء إلقاء القبض عليه، وطالب المتظاهرين بتحقيق العدالة من قتلة الرجل الذى يدعى جورج فلويد، حيث وثق فيديو اعتداء شرطة أمريكى فى مدينة مينيابولس بولاية مينيسوتا الامريكية، وضع ركبتيه على عنق رجل أسمر البشرة عند تواجده أسفل سيارة، حيث توفى بعد ذلك، وتم تحديد هويته.

وذكرت وسائل إعلام عالمية، أن أربعة ضباط بقسم شرطة مينيابوليس طردوا بسبب وفاة جورج فلويد، الذى تم تصويره بينما يضغط أحد الضباط على رقبته قبل لحظات من وفاته، وأوضح التقرير، أن رئيس شرطة مينيابوليس ميداريا أرادوندو، أعلن أن أربعة ضباط ضالعين فى الحادث تم إيقافهم عن العمل، قائلاً: "هم الآن موظفون سابقون".

وظهر فى مقطع الفيديو الذى التقطه أحد المارة يوم الاثنين الماضى، أظهر أن فلويد يكافح للتنفس على الأرض بينما ركع شرطى أبيض على رقبته لعدة دقائق، ويأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه مكتب التحقيقات الفيدرالى فى الولاية عن فتح تحقيق فى وفاة الرجل.