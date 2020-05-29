"مياه أسيوط" تدعم معداتها بكراكة متعددة الأغراض" بقيمة 35 مليون جنيه

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، عن تدعيم المعدات الثقيلة بالشركة بكراكة متعددة الاغراض بتكلفة بلغت نحو 35 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المعدة تعمل على تكريك الطمي فى نهر النيل.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار أن " الكراكة متعددة الأغراض Watermaster " يمكنها أن تقوم بأعمال الحفر والتكريك لظاهرة الطمي التى تنتج مع تغير مناسيب المياه فى نهر النيل، الامر الذى يؤدي الى ظهور إطماءات فى أماكن غير متوقعة، قد تتكون أمام بعض مآخذ محطات المياه، وتمكن الكراكة من إزالة الإطماء مما يضمن توافر المياه للمواطن على مدار الـ 24 ساعة.

وأشار إلى أن المعدة ستعمل فى هذه الآونة على تكريك الإطماء أمام محطة ديروط المرشحة بعد تدريب عدد من السائقين و٣ مهندسين تابعين للشركة على فنيات التعامل مع المعدة الجديدة.

من جانبه أضاف المهندس عاطف ناثان، رئيس قطاع الدعم الفنى، أن الكراكة متعددة الاغراض Watermaster معدة فريدة من نوعها على مستوى جميع الشركات التابعة للشركة القابضة للمياه، حيث يبلغ طولها 12 مترا بعرض 3 أمتار، ويصل وزنها إلى نحو 30 طنا بكافة ملحقاتها، والمعدة مزودة بطلمبة تكريك تمثل قوة المعدة للقيام بأعمال الإطماء، ومزودة بخط طرد طوله 300 متر بقطر 10 بوصات مدعم بعوامات برميلية بطول 350 مترا ، بالإضافة إلى وحدة لإزالة الحشائش، مؤكداً أنه يمكن تغيير غرض الاستخدام لأن المعدة مزودة بونش خدمة لهذا الغرض.