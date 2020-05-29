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موقع طبى: 80% من مصابى كورونا لا يعرفون شيئا عن إصابتهم

الجمعة، 29 مايو 2020 04:19 م
موقع طبى: 80% من مصابى كورونا لا يعرفون شيئا عن إصابتهم فيروس كورونا
كتبت هند عادل

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اكد الباحثون أنه في أي مكان من 25 إلى 80 % من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا لا يعرفون أنهم مصابون بالفيروس، وهذا يسمح للفيروس التاجي الجديد بالانتشار بسرعة أكبر في جميع أنحاء المجتمع، وفقا لتقرير لموقع healthline الطبي.

ووفقا للتقرير جاءت الكلمة الأولى من هذا الاحتمال في أوائل أبريل من مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC ، الدكتور روبرت ريدفيلد أن عددًا كبيرًا من الأفراد المصابين لا يزالون في الواقع بدون أعراض، ثم بعد ذلك ببضعة أيام ، أفاد باحثون في آيسلندا أن 50 %من حالات فيروسات التاجية الجديدة كورونا  التي ثبتت إيجابية اصابتها لم تظهر عليها أي أعراض، و أجرى الاختبار deCODE ، وهي شركة تابعة لشركة Amgen للتكنولوجيا الحيوية الأمريكية.

العدوى

في تقرير آخر ذكر مركز السيطرة على الأمراض أن الباحثين في سنغافورة حددوا سبع مجموعات من الحالات يكون فيها الانتقال العرضي هو التفسير الأكثر ترجيحًا لحدوث الحالات الثانوية، تم دعم هذا التقرير بدراسة نُشرت في منتصف أبريل خلص إلى أن الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض هم مصدر 44 % من حالات كوفيد 19 المشخصة، بالإضافة إلى ذلك ، أفادت دراسة نُشرت في نفس الوقت تقريبًا أن الأشخاص قد يكونون أكثر عدوى خلال الفترة قبل ظهور الأعراض عليهم.

وأخيرًا ، أشارت دراستان نشرتا في أواخر مايو إلى أن نسبة عالية من الأشخاص الذين يعانون من فيروس كورونا قد يكونون بدون أعراض.

وقال دكتور ويليام شافنر ، خبير الأمراض المعدية من المركز الطبي بجامعة فاندربيلت: "إنها ليست فكرة غريبة عن فيروسات الجهاز التنفسي أن مثل هذا الانتقال غير المقصود قد يحدث".

لتوضيح مدى سرعة انتقال الفيروس بين الأشخاص الذين قد يصيبون الآخرين دون قصد ، أوضح الدكتور جيمس هيلدريت ، الرئيس والمدير التنفيذي لكلية طب مهاري وخبير الأمراض المعدية ، أن الحصبة هي واحدة من أكثر الفيروسات المعدية التي عرفناها على الإطلاق"بالمقارنة مع فيروس كورونا تبين أن كل شخص مصاب بالفيروس لديه القدرة على نشره إلى أربعة أشخاص آخرين في مجموعة سكنه، مشيرا إلى أن هذا الفيروس التاجي الجديد الذي بدأ في ديسمبر في سوق في ووهان ، الصين ، أصاب 1.4 مليون شخص في 4 أشهر.

 

 


كوورنا

فيروس كورونا

عدوى كورونا

عدوى فيروس كورونا

كورونا نيوز

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