معدل الادخار فى الولايات المتحدة يسجل أعلى مستوى على الإطلاق بسبب كورونا

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أظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم الجمعة انخفاض الإنفاق الشخصى فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال أبريل؛ تزامنا مع إجراءات العزل المنزلى بسبب تفشى جائحة "كورونا"، فيما سجل معدل الادخار أعلى وتيرة على الإطلاق منذ بداية تسجيل البيانات فى ستينيات القرن الماضي.

وحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادى الأمريكي، قفز معدل الادخار بنحو 33% إلى 6.1 تريليون دولار فى أبريل من 2.1 تريليون دولار فى مارس.. فيما تراجع إنفاق المستهلك على السلع والخدمات - والذى يمثل حوالى ثلثى الناتج المحلى الإجمالى - بنحو 13.6% فى أبريل مقابل تراجع بنحو 6.9% فى مارس، كما أنه تراجع بأكثر من توقعات المحللين بأن ينخفض بنسبة 12.6

%.

كان معدل المدخرات القياسى السابق عند 17.3% فى مايو 1975، وفقا لـ"فاكتست"، وارتفع معدل المدخرات إلى ما يزيد على 13% طوال معظم أوائل السبعينيات.



وحسب بيانات وزارة التجارة، ارتفع الدخل الشخصى الأمريكى بنحو 10.5% خلال الشهر الماضي، مقابل تراجع بنسبة 2.2% فى مارس، فى حين أشارت توقعات المحللين إلى هبوط قدره 7%.