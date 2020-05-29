اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مايو 2020 05:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

معدل الادخار فى الولايات المتحدة يسجل أعلى مستوى على الإطلاق بسبب كورونا

الجمعة، 29 مايو 2020 05:06 م
معدل الادخار فى الولايات المتحدة يسجل أعلى مستوى على الإطلاق بسبب كورونا أمريكا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم الجمعة انخفاض الإنفاق الشخصى فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال أبريل؛ تزامنا مع إجراءات العزل المنزلى بسبب تفشى جائحة "كورونا"، فيما سجل معدل الادخار أعلى وتيرة على الإطلاق منذ بداية تسجيل البيانات فى ستينيات القرن الماضي.

وحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادى الأمريكي، قفز معدل الادخار بنحو 33% إلى 6.1 تريليون دولار فى أبريل من 2.1 تريليون دولار فى مارس.. فيما تراجع إنفاق المستهلك على السلع والخدمات - والذى يمثل حوالى ثلثى الناتج المحلى الإجمالى - بنحو 13.6% فى أبريل مقابل تراجع بنحو 6.9% فى مارس، كما أنه تراجع بأكثر من توقعات المحللين بأن ينخفض بنسبة 12.6

%.
كان معدل المدخرات القياسى السابق عند 17.3% فى مايو 1975، وفقا لـ"فاكتست"، وارتفع معدل المدخرات إلى ما يزيد على 13% طوال معظم أوائل السبعينيات.


وحسب بيانات وزارة التجارة، ارتفع الدخل الشخصى الأمريكى بنحو 10.5% خلال الشهر الماضي، مقابل تراجع بنسبة 2.2% فى مارس، فى حين أشارت توقعات المحللين إلى هبوط قدره 7%.


أمريكا

الولايات المتحدة

إدخار

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمريكا تنشر 500 جندي من الحرس الوطني في مينيابوليس لمواجهة أعمال الشغب

الجمعة، 29 مايو 2020 02:32 م

العنصرية تخيم على أمريكا.. هل يحتاج "السود لـ"مارتن لوثر كينج جديد؟

الجمعة، 29 مايو 2020 10:06 ص

الاحتجاجات تشعل أمريكا..إشعال النار بمبنى شرطة مدينة مينابوليس وأعمال نهب بعد مقتل رجل من أصل أفريقى أثناء القبض عليه.. اعتقال العشرات فى نيويورك وإغلاق مبنى الكابتول بكولورادو.. وترامب يصف المحتجين بالبلطجية

الجمعة، 29 مايو 2020 09:30 ص

استدعاء الحرس الوطنى لإخماد شغب أشعله مقتل رجل أسود على يد الشرطة فى أمريكا

الجمعة، 29 مايو 2020 05:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ66 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ66 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 29-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 29-5-2020

تفاصيل عزل قريتى السنابسة وشنتنا الحجر بالمنوفية عقب وفاة 5 حالات بكورونا..فيديو

تفاصيل عزل قريتى السنابسة وشنتنا الحجر بالمنوفية عقب وفاة 5 حالات بكورونا..فيديو

شهيد شهامة جديد.. مدمنون يمزقون جسد شاب بمدينة نصر بأسلحة بيضاء.. والدة القتيل لـ"اليوم السابع": ابنى حاول فض خناقة فقتلوه.. لا شيء يبرد نار قلوبنا سوى الإعدام.. شاهد عيان: تباهوا بالسلاح بعد قتله.. فيديو

شهيد شهامة جديد.. مدمنون يمزقون جسد شاب بمدينة نصر بأسلحة بيضاء.. والدة القتيل لـ"اليوم السابع": ابنى حاول فض خناقة فقتلوه.. لا شيء يبرد نار قلوبنا سوى الإعدام.. شاهد عيان: تباهوا بالسلاح بعد قتله.. فيديو

الصحة تحذر من بروتوكولات علاج فيروس كورونا متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى

الصحة تحذر من بروتوكولات علاج فيروس كورونا متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى

تحقيقات الصحة فى واقعة خروج متوفية الحميات تكشف تقصير الأمن الإدارى

تحقيقات الصحة فى واقعة خروج متوفية الحميات تكشف تقصير الأمن الإدارى

ضبط شاب بالغربية ساعد مودة الأدهم فتاة تيك توك على ارتكاب أعمال مخلة بالآداب

ضبط شاب بالغربية ساعد مودة الأدهم فتاة تيك توك على ارتكاب أعمال مخلة بالآداب

بالكمامة والمسافة الآمنة.. المواقع الشرطية تستقبل المواطنين بدءا من الإثنين.. استخراج بطاقات الرقم القومى ووثائق الأحوال المدنية.. الحصول على تصاريح العمل والفيش والجوازات.. والداخلية: التزموا بإجراءات الوقاية

بالكمامة والمسافة الآمنة.. المواقع الشرطية تستقبل المواطنين بدءا من الإثنين.. استخراج بطاقات الرقم القومى ووثائق الأحوال المدنية.. الحصول على تصاريح العمل والفيش والجوازات.. والداخلية: التزموا بإجراءات الوقاية

السيسى يتلقى اتصالا من نظيره القبرصى لبحث جهود مكافحة كورونا والأزمة الليبية

السيسى يتلقى اتصالا من نظيره القبرصى لبحث جهود مكافحة كورونا والأزمة الليبية

فيديو.. تعرف على كيفية استخراج "الفيش والبطاقة وجواز السفر" بالكمامة

فيديو.. تعرف على كيفية استخراج "الفيش والبطاقة وجواز السفر" بالكمامة

نقل مواجهة ليفربول ضد مان سيتى و5 مباريات لملاعب محايدة لدواعٍ أمنية

نقل مواجهة ليفربول ضد مان سيتى و5 مباريات لملاعب محايدة لدواعٍ أمنية

دراسة أمريكية: تعافى 90% من مصابى كورونا بعد تناول أدوية المناعة للأطفال

دراسة أمريكية: تعافى 90% من مصابى كورونا بعد تناول أدوية المناعة للأطفال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة