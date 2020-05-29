اليوم السابع
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الجمعة، 29 مايو 2020 06:48 ص
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لاستغلال زيادة الطلب

مصانع تجرى تعديلات على خطوط الإنتاج لديها لتصنيع المستلزمات الطبية والوقائية

الجمعة، 29 مايو 2020 06:00 ص
مصانع تجرى تعديلات على خطوط الإنتاج لديها لتصنيع المستلزمات الطبية والوقائية فيروس كورونا
كتب إسلام سعيد

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قال هيثم طلحة عضو الشعبة العامة للمستوردين في الغرف التجارية، إن العديد من الشركات الصينية غيرت نشاطها الصناعى من خلال تعديل خطوط الإنتاج فى هذا التوقيت بهدف تصنيع المستلزمات الطبيبة "مثل الكمامات والجوانتى  والبدل الواقية، ومستلزمات الحماية بكافة أنواعها، نظرا لوجود طلب عالمى مرتفع عليها فى هذه الفترة الراهنة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
 
وأضاف فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن بعض المصانع والشركات فى مصر بدأت تتجه لهذا الإجراء من أجل تلبية الطلب المتزايد فى السوق بالنسبة للقطاعات المتعلقة بالمستلزمات الطبية والوقاية، والتي تشهد حالة من الرواج حالياً على المستوى العالمي والمحلي، مشيراً إلى وجود دراسات تصنيعية حاليا للتفكير لما بعد أزمة كورونا وما تحتاجه الأسواق.
 
وأكد أن السوق المصرى واعد بسبب الكثافة السكانية الكبيرة، الأمر الذي يجعل من مصر أحد أهم الوجهات الاستثمارية للشركات الصينية، لافتاً إلى أن الشركات الصينية العاملة في مصر لم تتوقف عن العمل خلال أزمة كورونا، بل إنها كثفت من مجهودها سواء الشركات العاملة في العاصمة الإدارية الجديدة أو الشركات التي تقوم بتدشين مشروعات أخري في أنحاء مختلفة من الجمهورية.
 
وفي سياق متصل، أوضح عضو شعبة المستوردين، أن النشاط الاستهلاكي مشجع على العمل في مصر لأي مستثمر، لذلك لابد أن تستعد الحكومة لما بعد فيروس كورونا من أجل استقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي مصر، مع ضرورة التأكيد على تقديم تسهيلات للمستثمرين بما يحقق المصلحة العامة وتوفير الوظائف الجديدة، وإيجاد منتجات للسوق وكذلك للتصدير.

مصر

الصين

المستلزمات الطبية

المستلزمات الوقائية

الاستثمار الأجنبي

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