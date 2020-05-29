مستشار محافظ الشرقية يعلن إصابة زوجته بفيروس كورونا

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن جمال عبد العاطى مستشار محافظ الشرقية، عن إصابة زوجته بفيروس كورونا والمقيم بمدينة منيا القمح .

وأكد المستشار المالى للمحافظ، لـ"اليوم السابع"، خضوع زوجته للعزل منزلى، لتلقى العلاج، حيث ظهرت عليها الأعراض يوم الاثنين وانتقلت لمستشفى الصدر وأجرت المسحة والتى أظهرت إيجابية الإصابة، فتقرر تخصيص لها غرفة فى المنزل بحمام منفصل، وتطبيق بروتوكول العزل المنزلى تحت إشراف طبى، ومتابعة من الصحة.

وأضاف أنه قام وأولاده بعمل فحوصات وأشعة مقطعية كمخالطين للحالة، وأنهم خضعوا لعزل منزلى.

ونفى مستشار المحافظ، خضوع الدكتور محمد صلاح عبد البديع عضو مجلس النواب عن دائرة منيا القمح زوج شقيقته للعزل أيضا كمخالط لهم، مؤكدا أنه لم يتلق به منذ فترة وهو وأسرته، وأنه فقط وأولاده من يخضعون للعزل كمخالطين للزوجة .

كانت خصصت وزارة الصحة، 25 مستشفى عاما و مركزيا بمحافظة الشرقية ، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعلية لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

كما خصصت بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى وجمعية الهلال الأحمر مبنى مجمع خدمات الأمومة والطفولة بمدينة الزقازيق ومقام على مساحه 750 متر ومكون من 7 طوابق ويضم 65 غرفه اقامه تتسع لاستقبال 190 حاله كما خصص مقر

وكذلك 6 مستشفيات تم تخصيصها لاجراء العزل الصحى للمصابين والتى شملت مستشفيات ( الحميات - الامراض الصدرية - طوارئ فاقوس - الصالحية الجديدة - مستشفيات جامعة الزقازيق " قسم عناية الباطنة " - مستشفى صيدناوى "قسم العلاج الاقتصادى " باجمالى 301 سرير داخلى و 93 سرير بأقسام العناية المركزة و 65 جهاز تنفس صناعى بجانب فرق طبيه مدربة تشمل 541 طبيب و 1028 تمريض).