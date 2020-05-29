اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يشدد على ارتداء جميع العاملين بالمشروعات للكمامات الواقية

الجمعة، 29 مايو 2020 04:38 م
محافظ بورسعيد يشدد على ارتداء جميع العاملين بالمشروعات للكمامات الواقية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح

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شدد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على جميع الشركات المنفذة للمشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، للتأكيد على ارتداء جميع العاملين بالمشروعات للكمامات الواقية، حفاظًا على صحتهم وحرصًا على سلامتهم واستمرارهم فى عملهم وعدم انتشار الإصابة بينهم متمنياً للجميع السلامة.

وقال بيان لمحافظة بورسعيد، إن ذلك يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر وتوفير وسائل الحماية اللازمة للعاملين بكل المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها، بجميع مواقع العمل حرصا على سلامتهم وتنفيذا للإجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد أصدر تعليمات إلى جميع القطاعات الحكومية بالمحافظة من الديوان العام والأحياء والمديريات وكافة الجهات والمنشآت الحكومية بارتداء كافة العاملين بها الكمامات، وذلك حرصًا على سلامتهم وسلامة المتعاملين معهم واتباع إجراءات الحماية حفاظا عليهم في هذه المرحلة والتي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها المحافظة لمواجهة الفيرس المستج.

وناشد محافظ بورسعيد، فى بيان له، المواطنين بالالتزام بقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء والخاص بإلزام المواطنين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أوالبنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية بدءً من غدًا السبت.


اللواء عادل الغضبان

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كورونا

بورسعيد

اخبار بورسعيد

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