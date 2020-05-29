اليوم السابع
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محافظ المنيا: إزالة 3017 حالة بناء و812 زراعة على أملاك الدولة منذ مارس

الجمعة، 29 مايو 2020 12:54 م
محافظ المنيا: إزالة 3017 حالة بناء و812 زراعة على أملاك الدولة منذ مارس إزالة التعديات على أملاك الدولة
المنيا – حسن عبد الغفار

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أعلنت محافظة المنيا اليوم عن عدد الحالات التى تم إزالتها منذ بداية حملات الإزالة تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، والتى بدأت فى مارس الماضى من العام الحالى، وحتى نهاية شهر مايو الجارى.

وكشفت المحافظة أن إجمالى عدد حالات الإزالة للبناء المخالف والبناء على أملاك الدولة والأرض الزراعية بلغ 3017 حالة، بينما تمت إزالة 812 حالة زراعة على ارض أملاك دولة بمختلف حمراكز محافظة المنيا .
 
واعلنت المحافظة أنه تم إزالة 750حالة بناء مخالف للقانون 119  باجمالى مساحة 78172 متر بينما تم إزالة 604حالة بناء على ارض أملاك الدولة بمساحة 73813  متر ، كما تمكنت الحملات من إزالة 1663 حالة تعدى بالبناء على الأرض الزراعية بمساحة269513 متر.
 
وذكر البيان أن الوحدات المحلية تمكنت من إزالة زراعات على أراضى أملاك الدولة بلغت مساحتها 812 حالة تعدى باجمالى مساحة 39256 فدان 
وكان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وجه بضرورة الاستمرار فى تنفيذ حملات الإزالة ومنع التعديات ، والتعامل مع التعديات بمنتهى الحزم والحسم وعدم التهاون فى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ، ولفت المحافظ أنه سيتم محاسبة المقصرين من المسئولين عن تنفيذ تلك الحملات .
 
كما شدد المحافظ على استمرار حملات النظافة بمختلف المراكز والوحدات ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المساجد .
 

 

 


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ارض زراعية

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