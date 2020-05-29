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محافظ المنوفية: تطهير مليون و133 ألف مبنى ومنشأة حكومية لمواجهة كورونا

الجمعة، 29 مايو 2020 01:46 م
محافظ المنوفية: تطهير مليون و133 ألف مبنى ومنشأة حكومية لمواجهة كورونا اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية -محمد فتحى

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 أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على استمرار تكثيف حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن إجمالى ما تم تطهيره مليون و133 ألف و 422 مبنى ومنشأة حكومية وذلك خلال الفترة من 10 أبريل الماضى وحتى أمس 28 مايو الجارى، حيث تم تطهير 730 مستشفى و 4982 وحدة صحية و 94926  شارع وكذا تطهير  4763 مرافق متنوعة ، وتطهير 35871 مبانى حكومية و 992091 منشأت أخرى منازل .

وشدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار حملات التطهير والتعقيم بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى وشركة مياة الشرب والصرف الصحى، وكذا تكثيف الحملات أثناء أوقات الحظر وخاصة المناطق التي ظهر بها إصابات لمنع إنتشار العدوى بين المواطنين، مناشداً المواطنين بالإلتزام بالمنازل قدر الإمكان وعدم النزول للشارع إلا للضرورة القصوي والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً علي الصحة العامة .
 

 

 


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