محافظ المنوفية: تطهير مليون و133 ألف مبنى ومنشأة حكومية لمواجهة كورونا

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن إجمالى ما تم تطهيره مليون و133 ألف و 422 مبنى ومنشأة حكومية وذلك خلال الفترة من 10 أبريل الماضى وحتى أمس 28 مايو الجارى، حيث تم تطهير 730 مستشفى و 4982 وحدة صحية و 94926 شارع وكذا تطهير 4763 مرافق متنوعة ، وتطهير 35871 مبانى حكومية و 992091 منشأت أخرى منازل .

وشدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار حملات التطهير والتعقيم بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى وشركة مياة الشرب والصرف الصحى، وكذا تكثيف الحملات أثناء أوقات الحظر وخاصة المناطق التي ظهر بها إصابات لمنع إنتشار العدوى بين المواطنين، مناشداً المواطنين بالإلتزام بالمنازل قدر الإمكان وعدم النزول للشارع إلا للضرورة القصوي والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً علي الصحة العامة .

