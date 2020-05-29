اليوم السابع
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محافظ أسوان: غرامة 4 آلاف جنيه لمخالفة ارتداء الكمامة بالمصالح ووسائل النقل

الجمعة، 29 مايو 2020 05:37 م
محافظ أسوان: غرامة 4 آلاف جنيه لمخالفة ارتداء الكمامة بالمصالح ووسائل النقل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تعليماته لكافة المنشآت والدواوين والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والبنوك والشركات التابعة للقطاعين العام والخاص بضرورة إلزام العاملين والمترددين عليها بارتداء الكمامات الواقية، وذلك اعتبارًا من غد السبت 30 مايو لحين صدور إشعار آخر حيث سيتم توقيع غرامة 4 آلاف جنيه على كل من يخالف هذا القرار.

 

يأتى ذلك فى إطار الإجراءات الإحترازية التى تقوم بها المحافظة للتصدى لانتشار جائحة كورونا خلال فترة ما بعد إنقضاء إجازة عيد الفطر المبارك تنفيذاً لقرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

 

وشدد المحافظ، خلال بيان صحفى، على أن القرار شمل أيضاً تطبيق ارتداء الكمامات بجميع الأسواق، أو المجمعات والسوبر ماركت، أو المحلات، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية والسيرفيس سواء العامة أو الخاصة حيث ستقوم الكمائن الثابتة والمتحركة الشرطية ومن إدارة المرور بتحرير المخالفات وخاصة لسائقى سيارات السرفيس فى حالة ضبط أى سائق أو راكب لا يرتدى الكمامة.

 

وأوضح اللواء أشرف عطية بأن المحافظة قامت بالتنسيق مع القوات المسلحة و نقابة الصيادلة ورجال الأعمال والمستثمرين الوطنيين لتوفير كمامات بأسعار مخفضة ومجانية مع العمل على إغراق السوق المحلى بكميات إضافية منها لمنع خلق سوق سوداء أو محاولة بعض التجار الجشعين لرفع أسعارها.

 

وأشار إلى أنه على الجانب الآخر هناك تنسيق مع قطاع أسوان العسكرى لتطهير و تعقيم البؤر المكتشف فيها إصابات بفيروس كورونا المستجد حيث تم تطهير منطقة حوض السويقة بحرى أطلس، وأيضاً بمنطقة السيل الريفى، كما تم تكليف الطب الوقائى بتنفيذ خطة التطهير والتعقيم طبقاً للمخطط تحت إشراف المحافظة .


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