مجلس نقابة المحامين بالمحلة يلزمهم بارتداء الكمامات والتباعد داخل المحكمة

الغربية - عادل ضرة

أصدر مجلس نقابة المحامين بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، منشورا بعدد من الإجراءات الاحترازية للمحامين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أهمها منع دخول غير المحامين لغرف المحامين بالمحاكم، وإلزام المحامين بارتداء الكمامات داخل المحكمة.

واعلن مجلس النقابة توفير كمامات مطابقة للمواصفات الطبية بسعر 5 جنيهات لعدد كمامتين بجميع غرف المحامين، وتعقيم غرف المحامين، وتوفير الصابون بجميع دوات المياه بغرف المحامين، وإلزام موظفي النقابة وكافة العمال بارتداء الكمامات، وأيضا الزام عمال البوفيهات بتقديم المشروبات بأكواب ذات الاستخدام الواحد، وفتح كافة نوافذ الغرف لتجديد الهواء داخل الغرف باستمرار ومنع التدخين نهائيا.

كما شدد مجلس النقابة على التباعد البيني داخل الغرف بجعل مساحات بينية بين جميع مقاعد الغرف حرصا على سلامة الجميع، ومنع دخول غير المحامين لغرف المحامين.

كما شدد مجلس النقابة على مراعاة ضوابط حضور الجلسات حرصا على سلامة المحامين، ومنعا للتكدس والتزاحم داخل اروقة المحكمة يتم تفعيل سجلات الانتداب لحضور الجلسات نيابة عن الزملاء ويتم التنسيق مع رؤساء الدوائر لمنع شطب اي قضايا، والتواصل مع رئيس المحكمة لتذليل كافة الصعاب على المحامين بالجلسات والنظر بشأن عمل جميع الخزن على مدار اليوم.

وطالب مجلس النقابة المحامين بتوخي الحذر الشديد عند التعامل مع الغير وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى حرصا على سلامتهم.

بيان المجلس