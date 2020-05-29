مجلس مدينة القصير : استمرار أعمال صيانة الانارة العامة بمناطق المدينة ..صور

وأكد مجلس مدينة القصير في بيان له أن اللواء سعد البدري ، رئيس مدينة القصير كلف قسم الكهرباء بتكثيف صيانة أعمال الإنارة العامة والمرور اليومى على المناطق لرصد أي أعمدة إنارة لاتعمل، حيث قام قسم الكهرباء بالوحدة المحلية اليوم الجمعة، بإصلاح كابل تالف بأحد أعمدة الإنارة بمنطقة الزهراء، وذلك استكمالا للأعمال اليومية.

وأضاف رئيس مدينة القصير في بيان له، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها من أجل ظهور المدينة بالمظهر الحضاري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتثبيت أعمدة إنارة جديدة بالمناطق التى لم تتضمنها الخطط السابقة.