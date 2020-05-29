اليوم السابع
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مجلس مدينة القصير : استمرار أعمال صيانة الانارة العامة بمناطق المدينة ..صور

الجمعة، 29 مايو 2020 03:26 م
مجلس مدينة القصير : استمرار أعمال صيانة الانارة العامة بمناطق المدينة ..صور جانب من صيانة الانارة العامة بالقصير
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن مجلس مدينة القصير، جنوب محافظة البحر الأحمر، استمرار قسم الكهرباء بمجلس المدينة، فى تنفيذ أعمال الصيانة للإنارة العامة ،  تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفي ، محافظ البحر الاحمر بالاهتمام بمنظومة الانارة العامة بمدن المحافظة .

 
وأكد مجلس مدينة القصير في بيان له أن اللواء سعد البدري ، رئيس مدينة القصير كلف قسم الكهرباء بتكثيف صيانة أعمال الإنارة العامة والمرور اليومى على المناطق لرصد أي أعمدة إنارة لاتعمل، حيث قام قسم الكهرباء بالوحدة المحلية اليوم الجمعة، بإصلاح كابل تالف بأحد أعمدة الإنارة بمنطقة الزهراء، وذلك استكمالا للأعمال اليومية.
 
وأضاف رئيس مدينة القصير في بيان له، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها من أجل ظهور المدينة بالمظهر الحضاري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتثبيت أعمدة إنارة جديدة بالمناطق التى لم تتضمنها الخطط السابقة.
 
كانت أعلنت الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم، جنوب محافظة البحر الأحمر، عن استمرار أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بشوارع المدينة، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بإنارة شوارع مدن المحافظة وظهورها بمظهر الحضارى.
 
وكلف اللواء واصف عدلى، رئيس مدينة مرسى علم، إدارة الكهرباء بالوحدة المحلية للمدينة، بإصلاح اعطال الكهرباء وعمل الصيانة الدورية للأعمدة الإنارة بمنطقة العمارات 96 وعمارات 112 بسوق التجارى، حيث قام المهندس سعد شعبان مدير إدارة الكهرباء، وخالد أمام مدير إدارة التخطيط بالمرور على جميع المناطق المجاورة لرصد اى أعمدة إنارة غير مضيئة.
 
 
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جانب من صيانة الانارة العامة بالقصير 

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جانب من صيانة الانارة العامة بالقصير 

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جانب من صيانة الانارة العامة بالقصير 
 

 


البحر الاحمر

صيانة منظومة الانارة

اعمدة الانارة

القصير

مرسي علم

اصلاح كابلات الكهرباء

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