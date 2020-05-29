اليوم السابع
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الجمعة، 29 مايو 2020 11:55 ص
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مباحث التموين بسوهاج تضبط 5 أطنان أقماح بها سوس قبل توريدها للصوامع بطهطا

الجمعة، 29 مايو 2020 11:40 ص
مباحث التموين بسوهاج تضبط 5 أطنان أقماح بها سوس قبل توريدها للصوامع بطهطا قمح - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير الأمن ورئاسة العميد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين والمقدم محمد اللبيشى وكيل الإدارة حملة تموينية مكبرة فـي إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة الجرائم التموينية وتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 45 قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط  السيارة قيادة المدعو أشرف ش ج ب 46 ويقيم دائرة مركز طهطا محملة بكميات من الأقماح غير صالحة للإستهلاك الادمي " سوس " بقصد الغش والتدليس قبل توريدها لصوامع تخزين الأقماح وتم ضبط "5" طن و 710 كيلو جرام  أقماح تم التحفظ عليها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

كما تم ضبط  " 10 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 6 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و"8" قضايا توقف عن انتاج الخبز أثناء مواعيد العمل و" 10" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 4 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 6" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز جاري الاستمرار فـي القيام بحملات مماثلة بكافة أنحاء المراكز بدائرة المديرية.

 


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حملة تموينية

توريد القمح

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