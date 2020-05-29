مباحث التموين بسوهاج تضبط 5 أطنان أقماح بها سوس قبل توريدها للصوامع بطهطا

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 45 قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط السيارة قيادة المدعو أشرف ش ج ب 46 ويقيم دائرة مركز طهطا محملة بكميات من الأقماح غير صالحة للإستهلاك الادمي " سوس " بقصد الغش والتدليس قبل توريدها لصوامع تخزين الأقماح وتم ضبط "5" طن و 710 كيلو جرام أقماح تم التحفظ عليها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

كما تم ضبط " 10 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 6 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و"8" قضايا توقف عن انتاج الخبز أثناء مواعيد العمل و" 10" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 4 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 6" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز جاري الاستمرار فـي القيام بحملات مماثلة بكافة أنحاء المراكز بدائرة المديرية.