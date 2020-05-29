اليوم السابع
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مارك زوكربيرج ينأى بفيسبوك عن شركة تويتر في معركتها مع ترامب

الجمعة، 29 مايو 2020 06:51 ص
مارك زوكربيرج ينأى بفيسبوك عن شركة تويتر في معركتها مع ترامب مارك زوكربيرج
رويترز

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 سعى مارك زوكربيرج رئيس فيسبوك التنفيذي، جاهدا كي ينأى بشركته عن تويتر ومعركتها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك مع تحرك البيت الأبيض لإلغاء قانون يحمي شركات وسائل التواصل الاجتماعي.

ويتهم الرئيس الجمهوري ترامب شركات وسائل التواصل الاجتماعي بالتحيز ضد المحافظين دون أن يدعم اتهاماته بأدلة. وقد صعّد هجومه على تويتر بعد أن وضعت الشركة يوم الثلاثاء وللمرة الأولى علامة تطلب من القارئ تقصي الحقائق على اثنتين من تغريداته حول الاقتراع بالبريد الإلكتروني.

وقال مارك زوكربيرج لقناة فوكس نيوز، وهي قناة ترامب المفضلة، "لدينا فيما أعتقد، سياسة مختلفة عن تويتر في هذا الصدد".

ويحذف الموقعان المحتوى الذي ينتهك شروط تقديم الخدمة، لكن زوكربيرج قال إن نهج شركة فيسبوك "ميزنا عن بعض شركات التكنولوجيا الأخرى إذ أننا أقوى في حرية التعبير وإعطاء الناس صوتا".

وفي حين أن فيسبوك يضع علامات على التدوينات المضللة، فهو يعفي من المراجعة تدوينات السياسيين، وهو قرار يقول بعض المشرعين والمرشح الديمقراطي المفترض للرئاسة جو بايدن إنه يساعد على ازدهار الأكاذيب على الإنترنت.

وخلافا لتويتر، تكلف شركة فيسبوك مصادر خارجية بعملية تقصي الحقائق وتقول إنها لا تتخذ أي موقف بنفسها.

يأتي هذا الانقسام مع تويتر رغم اتخاذ زوكربيرج موقفا أكثر تشددا إزاء المعلومات الخاطئة في الأشهر الأخيرة، ومن ذلك تعهدات بإزالة أي تدوينات مضللة حول فيروس كورونا المستجد والتي يمكن أن تسبب ضررا صحيا.

وقال زوكربيرج إن تعليقات ترامب يوم الثلاثاء لم تصل إلى شريط تدوينات فيسبوك لكي يتم اعتبارها انتهاكا لقواعد التأثير في الناخبين.

ونشر ترامب ادعاءات، لم يستند فيها لأدلة، كل من تويتر وفيسبوك قائلا إن حاكم كاليفورنيا يرسل بطاقات اقتراع بالبريد إلى كل المقيمين في الولاية "بغض النظر عمن هم أو كيف وصلوا إلى هناك"، بالرغم من أن من المفترض أن بطاقات الاقتراع لا تُرسل إلا للناخبين المسجلين.

وقال ويتر جاك دورسي الرئيس التنفيذي لتويتر إن مزاعم ترامب "قد تضلل الناس وتجعلهم يظنون أنهم ليسوا بحاجة للتسجيل للحصول على بطاقة اقتراع".

وقالت متحدثة باسم تويتر إن كبار المسؤولين التنفيذيين بمن فيهم دورسي وافقوا على قرار وضع العلامة على تغريدتي ترامب.

 


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