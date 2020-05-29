اليوم السابع
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لأول مرة منذ غلق المساجد.. أول صلاة جمعة من مسجد السيدة نفيسة اليوم

الجمعة، 29 مايو 2020 12:00 ص
لأول مرة منذ غلق المساجد.. أول صلاة جمعة من مسجد السيدة نفيسة اليوم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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يشهد مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها اليوم أداء أول صلاة جمعة بعد غلق المساجد ضمن الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث أكدت وزارة الأوقاف أنه سيتم أداء صلاة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها بنفس الضوابط التى تمت فى صلاة عيد الفطر المبارك.
 
وقالت الوزارة، إنه لن يتم استقبال أى شخص داخل المسجد سوى فريق العمل المكلف بالصلاة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون.
 
وكان الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، أعلن عن أن الوزارة قررت إقامة شعائر صلاة الجمعة المقبلة بمسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها وأرضاها، بحضور 20 مصليا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأوقاف وبمراعاة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعى، مع نقل شعائر صلاة الجمعة عبر موجات الإذاعة المصرية وشاشات التليفزيون المصرى. 
 
وأضاف حسن فى بيان سابق، أن القرار يأتى فى إطار العودة التدريجية لجوانب الحياة  وبخاصة الاقتصادية منها بضوابط وقائية واحترازية بعد عطلة عيد الفطر المبارك، والتي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء عقب رئاسته للجنة إدارة أزمة كورونا يوم الأحد الماضي بما يشمل امتحانات الثانوية العامة وشهادات الدبلومات الفنية والسنوات النهائية الجامعية كما أنه تم التنسيق مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على أن تكون إقامة صلاة الجمعة التى تليها الموافق 5 يونيو من الجامع الأزهر بحضور عشرين مصليا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأزهر الشريف مع نقلها إذاعيا وتلفزيونيا. 
 
وتقتصر إقامة صلاة الجمعة في هذه المرحلة على المسجد الذى تنقل منه شعائر صلاة الجمعة، مع استمرار تعليق الجمع والجماعات لحين الانتهاء من دراسة مقترح الرفع التدريجى لتعليق العمل بدور العبادة ومناقشته مع وزارة الصحة ولجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وستناقش هذه الدراسة  فى النصف الثاني من شهر يونيو المقبل  من خلال لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء الموقر، ويتم الإعلان عما ستنتهي إليه الدراسة في ضوء المستجدات والمتغيرات في حينه بعد إقرار لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء الموقر له بإذن الله تعالى.
 

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