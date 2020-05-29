اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مايو 2020 01:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

كمائن الشرطة تتابع تطبيق الحظر على كوبرى أكتوبر

الجمعة، 29 مايو 2020 12:26 ص
كمائن الشرطة تتابع تطبيق الحظر على كوبرى أكتوبر كمائن الشرطة - صورة أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتشرت كمائن الشرطة على كوبرى 6 اكتوبر فى الإتجاهين، سواء للمتجه إلى مدينة نصر أو العكس للمتجه نحو وسط البلد والمهندسين، وذلك لمتابعة تطبيق حظر حركة المواطنين فى الطرق العامة.

وساد الهدوء على الكوبرى فى الإتجاهين مع الحركة القليلة لبعض السيارات، حيث يلتزم المواطنون بالقرارات الصادرة مو مجلس الوزراء خلال أسبوع العيد. وبدأ حظر حركة المواطنين فى الخامسة مساء ويستمر حتى السادسة صباحا، حيث تنتهى غدا الجمعة مواعيد الحظر الخاصة بالعيد ، لتعود من جديد من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا.

وكانت أبرز قرارات مجلس الوزراء خلال فترة عيد الفطر من 24 لـ 29 مايو ، فرض حظر تجول من 5 مساءً لـ 6 صباحًا، واستمرار إغلاق المقاهى والكافيهات و الأندية والصالات الرياضية ومراكز الشباب ، وان يقتصر العمل بالمطاعم على تقديم خدمة (التيك أواى)، وغلق جميع المحال التجارية والحرفية  على مدار اليوم، ووقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة  وحظر تحرك المراكب النيلية ، وغلق الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ  و تعليق عمل دور السينما والمسارح.

وشهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم الخميس انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين ، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية.

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق. وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.


اخبار المرور

حالة المرور

المرور على كوبرى اكتوبر

حظر حركة المواطنين

مجلس الوزراء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السياحة تكثف لجان التفتيش على الفنادق التى استضافت نزلاء بالعيد

السياحة تكثف لجان التفتيش على الفنادق التى استضافت نزلاء بالعيد

فلكيا.. الاثنين 22 يونيو غرة شهر ذو القعدة لعام 1441 هجريا

فلكيا.. الاثنين 22 يونيو غرة شهر ذو القعدة لعام 1441 هجريا

"صحة أسوان": عينات المخالطين لنائبة المحافظ المصابة بفيروس كورونا سلبية

"صحة أسوان": عينات المخالطين لنائبة المحافظ المصابة بفيروس كورونا سلبية

أخبار 24 ساعة.. الصحة تسجل أعلى إصابات ووفيات بفيروس كورونا

أخبار 24 ساعة.. الصحة تسجل أعلى إصابات ووفيات بفيروس كورونا

ترامب يصدر أمرا تنفيذيا يرفع الحماية القانونية عن وسائل التواصل الاجتماعى

ترامب يصدر أمرا تنفيذيا يرفع الحماية القانونية عن وسائل التواصل الاجتماعى

عودة متعة كرة القدم.. مواعيد استئناف الموسم الحالى بالدوريات الأوروبية

عودة متعة كرة القدم.. مواعيد استئناف الموسم الحالى بالدوريات الأوروبية

ارتفاع عدد ماكينات الصراف الآلى للبنوك المصرية إلى 13.3 ألف

ارتفاع عدد ماكينات الصراف الآلى للبنوك المصرية إلى 13.3 ألف

البنك الأهلى ينعى موظفين توفيا بفيروس كورونا ويعلن تفاصيل التعامل مع الأزمة

البنك الأهلى ينعى موظفين توفيا بفيروس كورونا ويعلن تفاصيل التعامل مع الأزمة

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات ووفيات بفيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات ووفيات بفيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 28-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 28-5-2020

عادل إمام يسخر من ترجمة "القرع لما استوى قال للخيار يا لوبيا" بمدرسة المشاغبين

عادل إمام يسخر من ترجمة "القرع لما استوى قال للخيار يا لوبيا" بمدرسة المشاغبين

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ65 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ65 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة