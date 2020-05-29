اليوم السابع
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كلوى كاردشيان تهاجم عنصرية الشرطة ضد السود: هذه هى أمريكا

الجمعة، 29 مايو 2020 05:33 م
كلوى كاردشيان تهاجم عنصرية الشرطة ضد السود: هذه هى أمريكا غلاف التايمز
كتب خالد إبراهيم

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هاجمت كلوى كاردشيان، نجمة تليفزيون الواقع، الشرطة الأمريكية، بعد واقعة العنصرية ضد مواطن أمريكى من أصحاب البشرية السمراء يدعى "جورج فلويد" ، والذى قتله فرد من عناصر الشرطة الأمريكية، فى مدينة "مينيابولسس"، وهى والواقعة التى تؤكد، أن العنصرية ضد السود لا تزال مستمرة، الأمر الذى ترتب عليه عمليات عنف ومظاهرات فى بعض المدن الأمريكية.

نشرت كلوى عبر حسابها على "انستجرام"، غلاف مجلة "تايمز" نُشر فى 30 إبريل 2015، بسبب وقائع عنصرية أيضا، حيث كتب عليه 1968، وشُطب عليه وكُتب 2015، إلا أن كلوى، عدلت الغلاف بعد 5 سنوات من إصداره، ووضعت 2020، بما يعنى أن العنصرية مازالت مستمرة حتى الآن ولا جديد، وعلقت، " هذه هى أمريكا".

غلاف التايمز 2015
غلاف التايمز 2015

 

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قال حزنت كثيرا لما حدث لجورج فلويد الذي قتل في منيابوليس، فيما كان قد واصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، شن هجومه الحاد على مواقع التواصل الاجتماعى، وعلى رأسهم تويتر، فى معركة جديدة، متوعدا إياهم، "سيكون يوم كبير لمواقع التواصل الاجتماعى".

واقعة قتل جورج فلويد
واقعة قتل جورج فلويد

وفى تغريدة مقتضبة، قال ترامب عبر حسابه الرسمى بتويتر :"هذا سيكون يوم كبير وهام لمواقع التواصل الاجتماعى، والعدل والصدق"، وفى سياق متصل هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بإغلاق مواقع التواصل على خلفية خلافه مع تويتر، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وهاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، موقع تويتر واتهمه بالتدخل فى الانتخابات الأمريكية، بعد اعتبار إحدى تغريداته مضللة وغير صحيحة، التى حذر بأن ادعاءاته بشأن الاقتراع بالبريد خاطئة.


التايمز

كلوى كاردشيان

عنصرية

جورج فلويد

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