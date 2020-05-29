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قناة السويس تعلن مواعيد عمل المعديات والكبارى العائمة والأنفاق بدءًا من الغد

الجمعة، 29 مايو 2020 02:52 م
قناة السويس تعلن مواعيد عمل المعديات والكبارى العائمة والأنفاق بدءًا من الغد مواعيد تشغيل الأنفاق والكبارى
الإسماعيلية – السيد فلاح

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أعلنت هيئة قناة السويس فى بيان لها، تعديل مواعيد تشغيل الكبارى العائمة والمعديات والأنفاق بمدن القناة الثلاث، اعتبارًا من غد السبت، ولمدة 15 يوما وفقًا للتوقيتات المحددة وبيانها كالتالى.

يشمل التعديل مواعيد تشغيل مرفق المعديات فى نطاق الجيش الثانى الميدانى والجيش الثالث الميدانى "وسط البلد بورسعيد والرسوة وشرق التفريعة والقنطرة للسيارات والقنطرة للأفراد والفردان ونمرة 6 والشط " لتصبح من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً، فيما يتم تشغيل سلسلة الأنفاق العملاقة بمدن القناة الثلاث بدءً من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً، أما الكباري العائمة فيتم تشغيلها بانتظام طبقًا للفاصل الملاحي لعبور السفن بالقناة من الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة مساءً.

وشهدت قناة السويس، مؤخرًا،عبور أكبر سفينة حاويات فى العالم، وهى "HMM Algeciras" التابعة لخط الحاويات الكورى "HMM"، ضمن قافلة الجنوب، وتبلغ حمولة السفينة 24 ألف حاوية مكافئة ويبلغ طولها 400  متر وعرضها 61 مترًا.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس الجديدة، نجحت فى تعزيز المكانة الرائدة للقناة كحلقة الوصل الأهم والشريان الرئيسى لحركة التجارة العالمية المارة بين الشرق والغرب، ورفع كفاءتها لتظل الاختيار الأول والوجهة الأكثر ملائمة للأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة لاسيما سفن الحاويات التى حظيت بأهمية بالغة فى الأونة الأخيرة، فى ظل تنافس الخطوط الملاحية لبناء السفن الأكبر عالميًا للاستفادة من اقتصاديات الحجم وتقليل النفقات التشغيلية.


قناه السويس

المجرى الملاحى

مواعيد الانفاق والمعديات

مواعيد تشغيل الانفاق

مواعيد عمل الانفاق

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