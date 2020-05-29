اليوم السابع
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الجمعة، 29 مايو 2020 03:53 م
خالد صلاح
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فيديو.. مستر هبدو وخبراء الحروب والشموس والعفاريت وتوكل ولجنة عقماء الأخلاق الفيسبوكية

الجمعة، 29 مايو 2020 02:25 م
فيديو.. مستر هبدو وخبراء الحروب والشموس والعفاريت وتوكل ولجنة عقماء الأخلاق الفيسبوكية

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في الحلقة الجديدة من مستر هبدو يبحث اكرم القصاص اسرار حيرة العلم مع كورونا ووجود كلام علمى واخر هبد غير علمى كله يوضع على مواقع السوشيال ميديا.. عشرميت دراسة ومركز أبحاث عن علاج الفيروس بالشلولو والبرسيم والتدخين والحشيش والشيح من فرنسا لكندا لمدغشقر   خبراء الطقس في تفسير الحر والبرد في مصر والمركز البرلموئى لدراسة الطقس في مصر، وخبراء الاستراتيجية والتكتيك خبراء السدود والحروب والشموس والطقس والعفاريت قسم المفاعلات والبياضات والنووي والاطباق الصيني.
 
العالمين ببواطن الأمور والأجهزة الكونية   كما يناقش الحكمة وراء تعيين توكل كرمان المتطرفة العنصرية في لجنة حكماء تراقب محتوى فيس بوك وكيف اصبح الامر غامضا واشبه بتعيين لص سيارات للخطابة في اخلاقيات منع سرقة السيارات


مستر هبدو

كورونا

الفيروس

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