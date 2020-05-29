عمدة لندن: إقبال كبير على ركوب الدرجات بفضل مساراتنا الآمنة الجديدة

كتب هيثم سلامة

أعرب عمدة لندن صادق خان، عن سعادته للإقبال الكبير الذى شهدته سكان العاصمة البريطانية لندن لركوب الدراجات بعد عمل مسارات آمنة ، حيث يعتبرها المواطنون وسيلة المواصلات الأكثر أمنا، بما يضمن التباعد الاجتماعى في ظل انتشار فيروس كورونا، وكتب صادق خان، عمدة لندن، عبر حسابه بموقع تويتر:" تشهد مدينتنا ثورة ركوب الدراجات. إنه لأمر مدهش أن نرى الكثير من سكان لندن يركبون دراجاتهم لأول مرة بفضل مساراتنا الآمنة الجديدة".

Our city is experiencing a cycling revolution. It’s amazing to see so many Londoners getting on their bikes for the first time thanks to our new safe cycleways. https://t.co/QOkLAb71gB — Mayor of London (gov.uk/coronavirus) (@MayorofLondon) May 29, 2020

يشار إلى أن صادق خان، عمدة لندن، طالب سكان المملكة المتحدة بضرورة تجنب الرحلات غير الضرورية في وسائل النقل العامة لمكافحة عدوى وباء كورونا، وغرد عمدة لندن عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "من الضروري أن يتجنب سكان لندن الرحلات غير الضرورية في القطارات والترام والأنابيب والحافلات. إذا كان استخدام وسائل النقل العام لرحلتك أمرًا لا مفر منه ، يرجى التأكد من ارتداء غطاء وجه غير طبي والحفاظ على مسافة آمنة من الآخرين".

🚴 London's Covid-19 cycling revolution🚴@MadeleineCuff tries out the expanded cycle lanes across the capital and speaks to @willnorman about how cycling could limit the spread of coronavirus 🧍↔️🧍 @TfL #coronavirus #uklockdown

📹: @Albert_HEO pic.twitter.com/KOeop4FzKs — i newspaper (@theipaper) May 29, 2020

وكان قد وجه صادق خان، عمدة لندن، رسالة تذكير لمواطنيه يحثهم من خلالها للحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خاصة مع عطلة نهاية الأسبوع، وأشار فى رسالته إلى 3 قواعد ضرورية ليحافظ من خلالها مواطنو لندن على سلامتهم دون الإصابة بالفيروس التاجى



عمدة لندن

وقال عمدة لندن، فى رسالته عبر تغريده على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": حافظ على مسافة آمنة 2 متر من الآخرين خارج، وتجنب وسائل النقل العام للرحلات غير الضرورية، وإذا كنت تستطيع المشي أو ركوب الدراجة لوجهتك.. كن آمنا".