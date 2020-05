عمدة لندن: إقبال كبير على ركوب الدرجات بفضل مساراتنا الآمنة الجديدة

أعرب عمدة لندن صادق خان، عن سعادته للإقبال الكبير الذى شهدته سكان العاصمة البريطانية لندن لركوب الدراجات بعد عمل مسارات آمنة ، حيث يعتبرها المواطنون وسيلة المواصلات الأكثر أمنا، بما يضمن التباعد الاجتماعى في ظل انتشار فيروس كورونا، وكتب صادق خان، عمدة لندن، عبر حسابه بموقع تويتر:" تشهد مدينتنا ثورة ركوب الدراجات. إنه لأمر مدهش أن نرى الكثير من سكان لندن يركبون دراجاتهم لأول مرة بفضل مساراتنا الآمنة الجديدة".

Our city is experiencing a cycling revolution. It’s amazing to see so many Londoners getting on their bikes for the first time thanks to our new safe cycleways. https://t.co/QOkLAb71gB