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عمدة لندن: إقبال كبير على ركوب الدرجات بفضل مساراتنا الآمنة الجديدة

الجمعة، 29 مايو 2020 10:11 م
عمدة لندن: إقبال كبير على ركوب الدرجات بفضل مساراتنا الآمنة الجديدة عمدة لندن
كتب هيثم سلامة

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أعرب عمدة لندن صادق خان، عن سعادته للإقبال الكبير الذى شهدته سكان العاصمة البريطانية لندن لركوب الدراجات بعد عمل مسارات آمنة ، حيث يعتبرها المواطنون وسيلة المواصلات الأكثر أمنا، بما يضمن التباعد الاجتماعى  في ظل انتشار فيروس كورونا، وكتب صادق خان، عمدة لندن، عبر حسابه بموقع تويتر:" تشهد مدينتنا ثورة ركوب الدراجات. إنه لأمر مدهش أن نرى الكثير من سكان لندن يركبون دراجاتهم لأول مرة بفضل مساراتنا الآمنة الجديدة".

يشار إلى أن صادق خان، عمدة لندن، طالب سكان المملكة المتحدة بضرورة تجنب الرحلات غير الضرورية في وسائل النقل العامة لمكافحة عدوى وباء كورونا، وغرد عمدة لندن عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "من الضروري أن يتجنب سكان لندن الرحلات غير الضرورية في القطارات والترام والأنابيب والحافلات. إذا كان استخدام وسائل النقل العام لرحلتك أمرًا لا مفر منه ، يرجى التأكد من ارتداء غطاء وجه غير طبي والحفاظ على مسافة آمنة من الآخرين".

وكان قد وجه صادق خان، عمدة لندن، رسالة تذكير لمواطنيه يحثهم من خلالها للحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خاصة مع عطلة نهاية الأسبوع، وأشار فى رسالته إلى 3 قواعد ضرورية ليحافظ من خلالها مواطنو لندن على سلامتهم دون الإصابة بالفيروس التاجى

عمدة لندن
عمدة لندن

وقال عمدة لندن، فى رسالته عبر تغريده على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": حافظ على مسافة آمنة 2 متر من الآخرين خارج، وتجنب وسائل النقل العام للرحلات غير الضرورية، وإذا كنت تستطيع المشي أو ركوب الدراجة لوجهتك.. كن آمنا".

 

 

 

 

 


صادق خان

لندن

كورونا

بريطانيا

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