طارق سعدة مهنئا الإعلاميين بعيدهم: يجب أن نكون من سواعد التنوير والبناء

كتب محمد السيد

هنأ مجلس نقابة الاعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعده جموع الإعلاميين المصريين بعيدهم ، وقال نقيب الاعلاميين إنه يجب علينا جميعا كإعلاميين مصريين وطنيين أن نقف إلى جوار دولتنا في كل المعارك التي تخوضها الدوله سواء ضد الارهاب أو لمجابهة الجائحة العالميه كورونا المستجد، وأضاف طارق سعدة في بيان له ، أنه يجب أن يكون للإعلاميين دور في رفع درجات الوعي لدي المصريين من خلال البرامج في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة الرسميه والخاصه ومن خلال حملات التوعية المستمرة التي تقدمها وسائل الإعلام جميعها.

وأوضح نقيب الإعلاميين:" يجب علينا جميعا كإعلاميين أن نبرز دور وجهود الدولة وما تقوم به في كافة المجالات وأن نلقي الضوء من خلال التنسيق مع أجهزة الدولة المعنية للنقل الميداني والزيارات الحيه للمشروعات العملاقة التي تقوم بها الدولة في كافة المجالات والتي تصب في مصلحة المواطن والتي تؤسس لمصر الجديدة القوية والفيه والآمنة إن شاء الله وبفضله وبفضل الجهود المبذوله من رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي".

واختتم نقيب الاعلاميين: "وبهذه المناسبة أطالب جميع الزملاء الاعلاميين أن نؤدي دورنا جميعا بكامل المهنية الوطنية ونكون جميعا ساعد من سواعد التنوير والبناء لدولتنا المصرية العظيمة".