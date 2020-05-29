طائرات يابانية تقوم بعروض جوية فوق طوكيو لتحية الأطقم الطبية

حلق سرب بلو إمبالس للعروض الجوية التابع للقوات الجوية اليابانية فوق وسط طوكيو اليوم الجمعة لتحية الأطقم الطبية العاملة على الخطوط الأمامية لمكافحة جائحة كورونا.

وأثناء مرور تشكيل مؤلف من ست طائرات من طراز تي-4 في السماء الزرقاء الصافية بعد منتصف النهار بقليل، لوح الأطباء وأطقم التمريض من على أسطح المستشفيات ورفعوا هواتفهم المحمولة لالتقاط صور للطائرات أثناء التحليق.

وقال شويتشي ميكامي المتحدث باسم مستشفى إبارا في طوكيو "عملنا تحت ضغط طيلة الشهور الأربعة الماضية...سمعتهم (الأطقم الطبية) يقولون إن العرض رفع معنوياتهم".

ونجحت اليابان في تجنب زيادة مفاجئة وسريعة في حالات العدوى بفيروس كورونا حيث ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون أن البلد سجل 16759 حالة إصابة مؤكدة و882 وفاة بمرض كوفيد-19.

وقال وزير الدفاع تارو كونو قبيل العرض الجوي "الكثير من الناس ومنهم الأطقم الطبية يعملون بجهد للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا. نريد التعبير عن احترامنا وتقديرنا لهم".

لكن تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي أشارت إلى أن البعض يرون أن الجهد كان ينبغي أن يوجه لحماية العاملين على الخطوط الأمامية لمكافحة الفيروس بدلا من ذلك.

وكتب أحد مستخدمي تويتر "ما تم إنفاقه من أموال لتحليق هذه الطائرات كان الأفضل استخدامه في شراء الكمامات وغيرها من معدات الوقاية".