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صور.. رقص و"دى جى" لنقل عفش عروسة بشبين القناطر رغم تحذيرات كورونا

الجمعة، 29 مايو 2020 05:56 م
صور.. رقص و"دى جى" لنقل عفش عروسة بشبين القناطر رغم تحذيرات كورونا نقل عفش عروسة بشبين القناطر رغم تحذيرات كورونا
القليوبية نيفين طه

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شهدت منطقة المساكن بمدينة شبين القناطر، واقعة قيام مجموعة من الشباب بالرقص علي أنغام الدى جي أثناء نقل عفش عروسة دون اتخاذ إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا.

وكان قد تداول مقطع فيديو علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لمجموعة من الشباب يتبادلون الرقص علي أنغام الدى جي بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية أثناء نقل عفش عروسة، وسط تعليقات الأهالي لرفضهم تلك الأفعال التي ساهمت في انتشار فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أنه محمد ياسين، نائب رئيس مركز ومدينة طوخ بالقليوبية، فض مؤخرا فرح بقرية مشتهر بدائرة مركز طوخ، وذلك بناءا على توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بشأن ضرورة متابعة تنفيذ حزمة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة للتصدى لفيروس كورونا.

وأكد محمد ياسين نائب رئيس المدينة، أنه بعد بدء تطبيق ساعات الحظر، تم ضبط تجمع لفرح شعبى به ما يزيد عن 150 شخصا بقرية مشتهر التابعة للمدينة، وعلى الفور تدخلت الشرطة والأجهزة التنفيذية، وتم صرف المواطنين حفاظا عليهم من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتم أخد بيانات أصحاب الفرح منعا لإقامته مرة أخرى، وأشار "ياسين"، إلى أن تلك الإجراءات تستهدف الحفاظ على سلامة المواطنين فى المقام الأول، مشيرا إلى أنه تتم المتابعة الدورية حفاظا على المواطنين.

 

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كورونا

شبين القناطر

القلبوبية

اخبار مصر

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