اليوم السابع
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الجمعة، 29 مايو 2020 04:33 م
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صور.. حملة نظافة مكبرة ورفع تراكمات القمامة بحى ثاني في المحلة

الجمعة، 29 مايو 2020 04:15 م
صور.. حملة نظافة مكبرة ورفع تراكمات القمامة بحى ثاني في المحلة حملة نظافة مكبرة بشوارع المحلة
الغربية - عادل ضرة

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نفذ حى ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية برئاسة المحاسب محمد صلاح عبد الوهاب، حملة نظافة ورفع كفاءة نظافة الشوارع بنطاق الحى، و شارك فى الحملة معدات جهاز النظافة بمجلس المدينة والحى، واستهدفت الحملة مدخل المدينة بطريق المحلة طنطا، وغرفة جمع القمامة بمنطقة العلو وسكة قطور وشارع البحر وميدان الشون ومطلع كوبرى الفريق رضا حافظ وأمام مدرسة طه حسين وميدان المحطة، وشارع الفرن بمنطقة منشية البكري وشارع جمال عبد الناصر وامام مدرسة شهداء بدر، وتم نقل القمامة لمصنع التدوير بطريق الجابرية.

من ناحيه أخرى، نفذ مجلس مدينة قطور بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب احمد المغاورى سليمان رئيس المدينة، حملة نظافة وتجميل بسور مستشفى قطور المركزى والتى تم تخصيص جزء منها لاستقبال حالات عزل كورونا.

شارك فى الحملة عدد من مدرسي التربية الفنية، وتم رسم صور جماليه على سور المستشفى فى جميع الاتجاهات، وأيضا رسم صور تضم الجيش الابيض والشرطة والجيش لرفع الروح المعنوية للاطباء والتمريض داخل المستشفى، وتشجيعهم على مواصلة الجهد فى مواجهة وباء كورونا.

 

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