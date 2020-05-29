صور.. انهيار سور بلكونة سطح منزل بالغربية ولجنة هندسية لمعاينته

الغربية - عادل ضرة

شهدت منطقة المنشية الجديدة ثان المحلة بمحافظة الغربية، انهيار سور بلكونة سطح منزل مكون من 4طوابق، دون وقوع إصابات، وعلى الفور انتقل المحاسب محمد صلاح عبد الوهاب رئيس الحي والحماية المدنية وشرطة المرافق، ولجنة من الإدارة الهندسية لمكان البلاغ.

تلقت غرفة عمليات محافظة الغربية، بلاغا من رئيس حي ثان المحلة بورود إشارة لغرفة طوارئ الحي بانهيار سور بلكونة منزل بمنطقة المنشية الجديدة، وانتقل رئيس الحي واحمد النجار سكرتير حى ثان المحلة، محمود الكاشورى مدير الرقابة والمتابعة بالحى، وحسام الصباحي مدير الاشغالات، وقوة من شرطة المرافق، وتم رفع الخطر بواسطه المقاول واصطحاب السكان إلى شرطة المرافق لإتخاذ التعهدات اللازمة عليهم وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 292/1 بقسم شرطة ثان المحلة.

من ناحيه اخرى أصدر طارق رحمي، محافظ الغربية، تعليماته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومدراء المديريات، جاء مضمونها: التشديد على ارتداء الكمامه اعتبارا من الغد سواء للموظفين أو العاملين أو المترددين على أماكنهم، مع قياس درجة الحرارة، وعدم السماح لأى منهم بالدخول الي المكان بدون كمامة أو في حالة ارتفاع درجة الحرارة .

- في حاله عدم التزام الموظف، لا يسمح له بالدخول وتوقيع الغرامه عليه واحتساب اليوم غياب له.

- في حاله مخالفه المواطن يتم منعه من الدخول وإبلاغ النجده لاتخاذ اللازم معه لتطبيق الغرامه المقررة طبقا لقرار رئيس الوزراء.

- التشديد على أعمال نظافة المكان وتطهيره بشكل دوري واستخدام بوابات التطهير ان أمكن.



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