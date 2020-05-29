صور ..المرور اليومى يكشف 4 حالات بناء مخالف غرب الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

واصلت أحياء الإسكندرية مواجهه البناء المخالف ، بكافة أشكاله ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الازالة للعقارات المخالفة والقضاء على المخالفات وعدم السماح لآى مقاول بالبناء بدون ترخيص.

وأشار حى غرب الإسكندرية،إلى أنه خلال المرور اليومى ، قامت المهندسة إبتسام الشافعى رئيس حى غرب و المهندسة زينب السيد سكرتير عام الحى و مدير المتابعة الميدانية ،و مدير اشغال الطريق بضبط حالات بناء مخالف بدون ترخيص ،خلال المرور الميدانى اليومي ،حيث تلاحظ أثناء المرور وجود أعمال تشطيب بالدور السادس علوي بالعقار بشارع الروضة بدون الحصول على الترخيص القانونية اللازمة وعلى الفور تم ايقاف الاعمال وتم التحفظ على معدات البناء،كما تلاحظ وجود أعمال صب سلم بالدور الآرضى و الأول علوي وإصلاح غرفة تفتيش الصرف الصحي بالعقار رقم 52 شارع الباجى بدون الحصول على الترخيص القانونية اللازمة و تم ايقاف الاعمال وتم التحفظ على مواد و معدات البناء

كما تلاحظ أيضا وجود أعمال صب وبناء عدد (2) بلكون بالعقار رقم 46 شارع أحمد راشد بالمتراس وعلى الفور تم التحفظ على مواد ومعدات البناء،وذلك بوجود الكول الامني ومعاونى ضباط مباحث قسم شرطة ميناالبصل

وأشار حى العامرية أول ،غرب الإسكندرية ،أنه بناء على تعليمات اللواء سمير صدقي رئيس حي العامرية أول . قامت وحدة الأزمات والكوارث والمتابعة ، بشن حملة تم فيها إزالة بناء مخالف في المهد بمنطقة النهضة حارس 2 ،كما تم شن حملات التحفظ علي مكبرات الصوت بالعامرية .

وكان اللواء محمد الشريف،محافظ الإسكندرية، قد أطلق إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد علي مدار الساعة لأى أعمال مخالفة، ويأتى ذلك إتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائى.



ضبط 4 حالات بناء مخالف



ضبط 4 حالات بناء مخالف



ضبط 4 حالات بناء مخالف