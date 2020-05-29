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صور.. السويد تعرض قرية كاملة للبيع مقابل 7 ملايين دولار

الجمعة، 29 مايو 2020 01:36 م
صور.. السويد تعرض قرية كاملة للبيع مقابل 7 ملايين دولار القرية المعروضة للبيع
كتبت: هناء أبو العز

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تسببت جائحة وباء كورونا  في توقف معظم سوق العقارات العالمية ، ولكن في السويد ، التي لم يتم إغلاقها بالكامل ، تم طرح قرية للبيع مقابل 70 مليون كرونا سويدية  أى 7.3 مليون دولار.
 
قرية الشفا
قرية الشفا
ساترا برون  المعروفة بأنها "قرية للعافية" في ضواحي العاصمة السويدية ستوكهولم. 
ويعود تاريخ القرية إلى عام 1700 عندما اكتشف الطبيب صمويل سكراج مصدر المياه في ساترا واشترى الأرض المحيطة،  ثم قام ببناء منزل جيد ، ومستشفى ، وكنيسة ، وسكن. 
 
كان هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه شعبية الينابيع الطبيعية ، حيث كان يُعتقد أن الشرب والاستحمام في مياه عالية الجودة لها تأثير على إعادة التوازن والشفاء على صحة الفرد ورفاهيته.
قرية بالسويد
قرية بالسويد

 

  

 

وانتشرت الكلمات حول الخصائص العلاجية لمياه ساترا برون ، وجذب النخبة المحلية لبناء منازل صيفية على الأرض ، والتي تم التبرع بها منذ ذلك الحين لأصحاب الأرض. 
 
وتمت دعوة الضيوف لشرب مياه البلدة كل يوم. كما تم تقديم حمامات غاطسة دافئة أو باردة ، حيث يعتقد أنها تساعد على اختلال التوازن العاطفي.
قرية معروضة للبيع
قرية معروضة للبيع
ثم في 1740 تم شراء الأراضي والمنازل من قبل أسقف من مدينة فاستيراس ، الذي تركها بعد بضع سنوات إلى جامعة أوبسالا، واحدة من أفضل الجامعات في السويد.
 
في عام 2002 ، باعت الجامعة ساترا برون إلى 16 من رواد الأعمال المحليين ومنذ ذلك الحين تم تشغيل القرية كمنتجع صحي ومناسبات. 
منازل القرية
منازل القرية
منذ عام 2015 ، عملت شركة تعبئة في القرية أيضًا ، والتي تم تضمينها في البيع. وهي واحدة من سبعة ينابيع يتم منحها أعلى تصنيف لنقاء الماء في السويد. 
 
تمتد القرية نفسها عبر ما يقرب من 60 فدانًا ، مع 84 فدانًا أخرى من الأراضي غير المطورة المدرجة في الشراء. 
 
تسجيل ساترا برون وجميع عقاراتها كشركة محدودة ، مما يعني أنه لا توجد قيود على المشترين الأجانب ، وفقًا للوسيط جوناس مارتينسون ، الذي وصف بنية القرية بأنها "المشي عبر الزمن".
 
منازل بالأعلى
منازل بالأعلى
 

السويد

كورونا

قرية معروضة للبيع

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