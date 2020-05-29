صور ..إيقاف 6 حالات بناء مخالف بحى العامرية غرب الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

واصلت أحياء الإسكندرية مواجهه البناء المخالف، بكافة أشكالة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الازالة للعقارات المخالفة والقضاء على المخالفات وعدم السماح لآى مقاول بالبناء بدون ترخيص.

وأشار حى العامرية ثان فى بيان له اليوم، أنه تم شن حملة مكبرة بقيادة محمد عبدالله رئيس الحى، توجهت الى قرية الجلاء وقرية الحرية وهم ضمن قرى مريوط، يرافقه كلا من مدير الطرق والمتابعة الميدانية وأشغال طريق ورئيس وحدة الإزالة والإدارات المعنية حيث إندفعت الحملة إلى قرية الجلاء وفى وجود كول أمنى من قسم عامرية ثان حيث تم إيقاف لحالتين بناء مخالف وإيقاف أعمال لحالة واحدة بقرية الحرية ،حيث تم إيقاف أعمال شدة خشبية لسقف بالدور الأول علوى بقرية الحرية ،إيقاف أعمال بالدور الأول علوى بقرية الجلاء وتم التحفظ على ونش لرفع مواد البناء، إيقاف اعمال لاعمدة وسلم وجزء مبانى بالطوب الأحمر بالدور الأول علوى بقرية الجلاء.

فيما قامت حملة أخرى توجهت الى قرية الصاعده ثم توجهت الحملة إلى قرية 3 بنجر السكر،حيث تم فك شدة خشبية لسقف بالدور الأول علوى بقرية 3 بنجر السكر، إزالة اسوار بالطوب الابيض بمساحة خمسين م2 متر مربع تقريبا على ارض زراعية عبارة عن مزرعة مواشى بقرية الصاعده ،إيقاف اعمال شدة خشبية لسقف بالدور الأول علوى بعزبة المكرونة بالهوارية قبلى طريق السكة الحديد وتم التحفظ على خلاطه

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد أطلق إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد على مدار الساعة لأى أعمال مخالفة، ويأتى ذلك إتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائى.



بناء مخالف



عقار مخالف



هدم المخالف