صحة شمال سيناء: 5 حالات إيجابية بفيروس كورونا فى المحافظة

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، اليوم فى بيان لها، أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بشمال سيناء 5 حالات، موضحة أن إجمالى عدد الحالات 36 حالة، بينها 5 حالات إيجابية، حالتان تم الشفاء، و2 حالة تخضعان للحجز بمستشفى العزل بأبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية، وحالة محتجزة بمستشفى العريش العام، وعدد الحالات السلبية 27 حالة، و4 حالات فى انتظار نتيجة تحليل العينات .

وبدأ اليوم فريق طبى من صحة شمال سيناء، فحص العائدين من قضاء الإجازات خارج المحافظة. وقال الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، فى تصريح لـ" اليوم السابع"، إن نقطة طبية بدأت عملها اليوم بالفحص على مدخل مدينة العريش، وتضم طبيب وفنيين متخصصين بجهاز كاشف حراري.

وأوضح أن مهمتهم إجراء الكشف الطبى على كافة القادمين لمدينة العريش، وخصوصا من قضوا إجازات العيد فى مدن وقرى خارج شمال سيناء.

وأشار إلى أن الفريق الطبى يقوم بإجراء الفحص وتحويل أى حالة يشتبه فيها للمستشفى للكشف الطبى لافتا، إلى أنه حتى ظهر اليوم لم يتم تحويل حالات .

وقال إن النقطة الطبية تم توفيرها وفقا لتعليمات اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وهى النقطة الطبية رقم 6 وسبق توفير نقاط طبية على أبواب المحافظة التى تربط بالمحافظات المجاورة على مداخل الطرق المؤدية لمحافظات بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء، فضلا عن نقاط الفحص الطبى على منافذ المحافظة بمنفذ رفح ومنفذ العوجة وميناء العريش البحرى.

وطالب مدير صحة شمال سيناء، الأهالى بالالتزام بتعليمات الصحة، وأهمها الحجر المنزلى لكل قادم من محافظة ومنطقة تبين ظهور إصابات فيها أو مخالطة مصابين، وسرعة التوجه للمستشفى لمن يشتبه بإصابته لعمل الفحوصات.

وقال إن الفرق الطبية تواصل عملها فى استقبال الحالات فى مستشفى العريش وبئر العبد التى خصصت فيها اماكن للعزل الطبى.



