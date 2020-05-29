اليوم السابع
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صحة شمال سيناء تبدأ فحص العائدين من قضاء الإجازات خارج المحافظة

الجمعة، 29 مايو 2020 02:29 م
صحة شمال سيناء تبدأ فحص العائدين من قضاء الإجازات خارج المحافظة فحص طبى - أرشيفية
شمال سيناء ـ محمد حسين

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بدأ اليوم فريق طبى من صحة شمال سيناء ، فحص العائدين من قضاء الاجازات خارج المحافظة، وقال الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء فى تصريح لـ" اليوم السابع"، إن نقطة طبية بدأت عملها اليوم بالفحص على مدخل مدينة العريش، وتضم طبيب وفنيين متخصصين بجهاز كاشف حرارى.

وأوضح أن مهمتهم إجراء الكشف الطبى على كافة القادمين لمدينة العريش، وخصوصا من قضوا أجازات العيد فى  مدن وقرى خارج شمال سيناء.

وأشار إلى أن الفريق الطبى يقوم باجراء الفحص وتحويل اى حالة يشتبه فيها للمستشفى للكشف الطبى، لافتا إلى أنه حتى ظهر اليوم لم يتم تحويل حالات .

وقال إن النقطة الطبية تم توفيرها وفقا لتعليمات اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، وهى النقطة الطبية رقم 6 وسبق توفير نقاط طبية على ابواب المحافظة التى تربط بالمحافظات المجاورة  على مداخل الطرق المؤدية لمحافظات بورسعيد والاسماعيلية وجنوب سيناء، فضلا عن نقاط الفحص الطبى على منافذ المحافظة بمنفذ رفح  ومنفذ العوجة وميناء العريش البحرى .

وطالب مدير صحة شمال سيناء الأهالى بالالتزام بتعليمات  الصحة، وأهمها الحجر المنزلى لكل قادم من محافظة ومنطقة تبين ظهور اصابات فيها او مخالطة مصابين، وسرعة التوجه للمستشفى لمن يشتبه بإصابته لعمل الفحوصات .

وقال إن الفرق الطبية تواصل عملها فى استقبال الحالات فى مستشفى العريش وبئر العبد التى خصصت فيها اماكن للعزل الطبى.

 

 

 


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مدينة العريش

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