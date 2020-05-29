شباب عزبة البرنس ببنها يوزعون 1000 كمامة على الأهالى لمواجهة كورونا.. صور

القليوبية نيفين طه

رفعت مجموعة من شباب منطقة عزبة البرنس التابعة لمدينة بنها، شعار "الناس للناس"، حيث قام مجموعة من الشباب المتطوع، بإطلاق مبادرة بتوفير 1000 كمامة طبية مجانية وتم توزيعها على أهالى البرنس بالمجان، وقال مجدى صبيح أحد الشباب المشارك، في توزيع تلك الكمامات، إنه جارى تجهيز دفعة ثانية وسيتم توزيعها على الأهالي مجانا لمواجهة كورونا، كما أنه سيتم تعميم تلك المبادرة بعدة مناطق بمدينة بنها لمشاركة الأهالي وخاصة كبار السن والأطفال بالحفاظ على أنفسهم.

وأشار صبيح إلى أن تلك المبادرة لاقت استحسانا من قبل المواطنيين لحثهم علي الحفاظ على أنفسهم وحمايتهم من جائحة كورونا.

وفي سياق متصل شدد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ، على أهمية متابعة التزام المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، التى قررتها وزارة الصحة، وارتداء الكمامات بجميع الأسواق، والأماكن العامة، والخاصة، والمنشآت الحكومية، ووسائل النقل الجماعي، واتخاذ الاجراءات القانونية بحزم حيال المخالفين لهذه القرارات.

وأكد، على ضرورة متابعة انتظام حظر التجول ليلاً، وإلتزام المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة بقرار الحظر، فى إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيدا بالتكاتف المستمر بين كافة الجهات المعنية ، خاصة التعاون والتكامل بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية فى المتابعة والتنسيق الدائم للتعامل مع مستجدات وأية حالات طارئة، وتطبيق قرارات الحكومة فى مواجهة فيروس كورونا.



















